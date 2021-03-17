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На трассе в Лидском районе «Нива» насмерть сбила 21-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень. Об этом
Авария произошла вечером 16 марта вблизи деревни Ёдки Лидского района. Предварительно установлено, что 71-летний водитель «Нивы» сбил шедшего в попутном направлении по краю проезжей части 21-летнего парня.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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