На трассе в Лидском районе «Нива» насмерть сбила 21-летнего парня

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля на трассе граница Литвы — Лида — Слоним — Бытень. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла вечером 16 марта вблизи деревни Ёдки Лидского района. Предварительно установлено, что 71-летний водитель «Нивы» сбил шедшего в попутном направлении по краю проезжей части 21-летнего парня.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

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