В витебской БСМП — проверки: приехали медики из Минска, пришел СК

— Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится у нас. Представители комиссии пока со мной не разговаривали. У врачей, которые дежурили 7 и 8 января, собрали пояснительные, — рассказал Владимир Мартов.





Завотделением анестезиологии и реанимации БСМП также сообщил, что ситуацией с подачей кислорода заинтересовался СК:





— Позавчера, 15 марта, меня опрашивал следователь — про подробности ЧП. Вчера и сегодня на эту тему беседуют с моими коллегами. СК проверяет факты, которые я озвучил: было ли на самом деле ЧП.





Напомним, что доктор утверждает, что из-за отключения подачи кислорода погибли люди. Минздрав отрицает связь между отключением кислорода и тотальными исходами.



