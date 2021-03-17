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В витебской БСМП — проверки: приехали медики из Минска, пришел СК

17.03.2021 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В витебскую БСМП, где произошло ЧП с подачей кислорода больным на ИВЛ — и о нем рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов, — снова приехала комиссия из Минска. Кроме того, врача и его коллег опросил следователь. Об этом Tut.by сообщил Владимир Мартов.

— Комиссия приехала в больницу 16 марта и еще находится у нас. Представители комиссии пока со мной не разговаривали. У врачей, которые дежурили 7 и 8 января, собрали пояснительные, — рассказал Владимир Мартов.

Завотделением анестезиологии и реанимации БСМП также сообщил, что ситуацией с подачей кислорода заинтересовался СК:

— Позавчера, 15 марта, меня опрашивал следователь — про подробности ЧП. Вчера и сегодня на эту тему беседуют с моими коллегами. СК проверяет факты, которые я озвучил: было ли на самом деле ЧП.

Напомним, что доктор утверждает, что из-за отключения подачи кислорода погибли люди. Минздрав отрицает связь между отключением кислорода и тотальными исходами. 
 
Теги: Минск
 
 
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В витебскую БСМП, где произошло ЧП с подачей кислорода больным на ИВЛ — и о нем рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Мартов, —...
 
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