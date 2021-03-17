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Новые телевизоры Xiaomi стоят от 450 долларов

17.03.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые телевизоры Redmi Smart TV X от Xiaomi представлены официально. Младшая модель серии продается по цене в 450 долларов. Подробнее о новинках говорится на официальном сайте.


Всего новинок три — Redmi Smart TV X50, Redmi Smart TV X55 и Redmi Smart TV X65. Диагональ экранов, соответственно, как в названиях. При этом все модели отличаются разрешением 4K, поддержкой HDR10+, HLG и Dolby Vision, а также охватом в 92% цветового профиля DCI-P3. Частота обновления картинки, правда, стандартная — 60 Гц. Но есть технология под названием Xiaomi Reality Flow, призванная увеличить плавность движущихся на экране объектов.

ТВ основываются на процессоре MediaTek MT9611, который дополняется 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной. В активе также динамики общей мощностью в 30 Вт, а также порты версии HDMI 2.1. Операционная система — Android TV 10. Используется также оболочка PatchWall.

В Индии продаж начнутся 26 марта по цене в 450, 537 и 800 долларов за ТВ диагональю 50, 55 и 65 дюймов. О планах по выводу новинок на международный рынок пока не сообщается.

 
 
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О планах по выводу новинок на международный рынок пока не сообщается.
 
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