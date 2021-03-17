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«После родов муж отказывает в сексе, потому что это «противно» и «оттуда что-то вылезло». Ответ психолога
Источник материала: Tut.by
Читательница пишет о том, что после рождения ребенка в их отношениях с мужем появилась трещина. Теперь мужчина предпочитает близости — и эмоциональной, и физической — компьютерные игры. Что делать в подобной ситуации, рассказывает психолог.
— Увидела
Сразу оговорюсь, не считаю, что все мужики- козлы. Но у каждого есть свои странности (конечно же, как и у женщин).
Мой товарищ — игроман. Причем, как и в истории с порнофилом, в наших с мужем отношениях всё в принципе отлично. И он действительно мой друг и соратник во всем.
Только вот интимные отношения с каждым годом ему всё меньше и меньше интересны (5 лет в браке). Зато игры каждый день 2 часа — тот самый минимум, чтобы он был счастлив.
Когда я забеременела, интим прекратился вовсе (ведь это «противно»). Думаю, это какой-то психологический барьер. И понимаю, что в его голове всё выглядит серьезно. Но как может быть противным секс, который и привел к появлению долгожданного малыша.
Сейчас малышу уже 5 месяцев. Естественно, я вся в заботах о нем. Но на самом деле нашла для себя отговорку, чтобы отложить серьезный разговор. Почему? Потому что боюсь услышать ответы.
Что игры важней. Что спать с «животастой» женщиной противно, что заниматься любовью стало ещё неприятней после того, как оттуда «что-то» вылезло.
Думаю, всё в мире требует равновесия. И за свою бОльшую физическую силу мужчинам приходится платить психической слабостью, нестабильностью.
Другого объяснения я для себя не нашла.
Интересно было бы узнать мнение специалиста.
Комментарий психолога:
— За последнее время в вашей жизни произошло много изменений: вы с мужем стали родителями, у вас появились новые роли. Чтобы адаптироваться к различным изменениям и мужчинам, и женщинам нужно время. Скорость и степень адаптации у всех очень разная. И мужу необходимо перестроиться, с учетом нового состава семьи, научиться воспринимать вас теперь еще и в роли матери его ребенка. Сексуальное восприятие партнеров друг другом тоже меняется с рождением ребенка.
Каждому человеку необходимы источники получения положительных эмоций. И хорошо, если человек делает выбор в пользу «положительных», но не разрушающих его источников: спорт, творчество, общение, семья, секс с постоянным партнером, хобби и т.д. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Зачастую человек выбирает что-то, что сразу приносит кажущееся удовольствие, а в последствие начинает его разрушать: алкоголь, курение, наркотики, компьютерные игры, казино.
Игровая зависимость вашего супруга, на мой взгляд, тесно связана с исчезновением секса из вашей жизни. Потому что игры стали ярким и практически единственным источником получения удовольствия.
Что можно делать в такой ситуации — все-таки набраться смелости и решиться на откровенный разговор с супругом: сказать, как вам грустно и одиноко, что вы нуждаетесь в тактильной близости, что ваше сексуальное желание к мужу сохраняется, и спросить, что же он чувствует и чего хочет.
Начать разговаривать, понять причины и предпринимать те действия, на которые вы договоритесь. Если диалога или изменений не получится — лучше обратиться к специалисту, оптимальный вариант — вдвоем, но, если супруг не захочет, вы можете начать терапию с себя. Помните о том, что семья — это команда, а не два противника.
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«После родов муж отказывает в сексе, потому что это «противно» и «оттуда что-то вылезло». Ответ психолога
Читательница пишет о том, что после рождения ребенка в их отношениях с мужем появилась трещина. Теперь мужчина предпочитает близости - и эмоциональной, и...
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