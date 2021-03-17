Чемпион мира, уходя из биатлона, расплакался на плече у дочки: теперь его план - стать суперпапой

Источник материала: Tut.by

Трехкратный призер Олимпиады и чемпион мира из Чехии Ондржей Моравец завершил карьеру в возрасте 36 лет. После финиша в прощальной гонке биатлонист эмоционально расплакался на плече у 5-летней дочки и сказал: «Я ни о чем не жалею». О яркой карьере, семье и впечатлениях Моравца о Беларуси — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма биатлониста

Прощальная гонка и слезы на плече у дочки

Биатлонист Ондржей Моравец завершил карьеру в возрасте 36 лет на домашнем этапе Кубка мира в Нове-Место. Он отдал биатлону почти 20 лет жизни.

— Очень сложно выбрать подходящий момент, чтобы попрощаться. Но для меня этот день настал, — лаконично объяснил свое решение чешский спортсмен.

После прощальной гонки, супермикста в Нове-Место, Моравец бросился в объятия жены Вероники и двух малышей, устроивших сюрприз прямо на финише.



Источник: instagram.com/nordicfocus/

— Я разговаривал с Верчей утром в воскресенье, и мы договорились, что я приеду домой в понедельник. Я не ожидал, что семья приедет на гонку — ведь сейчас действует столько ограничений. Понятия не имею, как они пробрались сюда, — сказал Моравец. — Было очень приятно увидеть их на финише. Я не очень часто плачу, но, увидев их, заплакал как маленький ребенок, — не стеснялся эмоций чемпион мира.

Желание проводить больше времени с семьей — одна из причин, почему Ондржей Моравец решил попрощаться с биатлоном, не дожидаясь Олимпиады.

— Старшей дочке уже пять лет, и на протяжении последних трех мне все сложнее посвящать всего себя биатлону, концентрироваться и тратить все лето на упорные тренировки. Так что, по моим ощущениям, я выбрал правильное время, чтобы уйти.



Источник: instagram.com/_cesky_biatlon_fanpage_/

Говоря о планах на будущее, у биатлониста заготовлен максимально милый ответ:

— Я наконец буду отцом на полную ставку.

Моравец планирует несколько месяцев отдохнуть от биатлона, чтобы понять, хочет ли он вернуться в эту сферу, и, если да, то в каком качестве.

Звезды чешского спорта в шуточном видео дали Моравцу парочку напутствий, как интересно провести спортивную пенсию.



Источник: instagram.com/_cesky_biatlon_fanpage_/

Например, хоккеист Яромир Ягр, известный своим спортивным долголетием, сперва неодобрительно покачал головой — мол, кто же заканчивает карьеру в 36 лет, а после почему-то посоветовал биатлонисту взять напрокат электровелосипед.

Инвалидное кресло в детстве и олимпийский успех

Тернистый биатлонный путь Моравца смело можно экранизировать. В девять лет чешский мальчик по имени Ондржей почти год пролежал в больнице из-за проблем с тазобедренным суставом. Некоторое время он даже передвигался в инвалидном кресле, прежде чем начать нормально ходить, не говоря уже об уверенной езде на лыжах.



Фото из инстаграма биатлониста

Тогда было сложно предсказать, что Моравец станет одной из главных спортивных звезд не только Чехии, но и всего мирового биатлона.

Его имя особенно часто мелькало в 2014—2015 годах. На Олимпиаде в Сочи Моравец выиграл три медали: бронзу масс-старта и два серебра — в пасьюте и смешанной эстафете. В 2015-м на чемпионате мира в Контиолхати он стал чемпионом мира — очередной командный успех чехов в миксте.

— Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но ко мне вернулось еще больше, — говорит биатлонист.



Reuters

Борьба с допингом, критика России и комплименты Беларуси

Моравец старался внести свой вклад в борьбу с допингом и жестко критиковал IBU за слишком мягкие, по его мнению, санкции в отношении допингистов.

Он демонстративно не здоровался с Александром Логиновым, отбывшим двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, а также вместе с другими чешскими спортсменами бойкотировал этап Кубка мира в Тюмени.

— Оставлять допинг-пробы в России просто опасно. С ними могут проделать такие же манипуляции, как это было в Сочи, — говорил чех, выступающий за чистый спорт.



Фото из инстаграма биатлониста

При этом Моравец подчеркивал, что у него есть друзья в России и в целом у него нет претензий к этой стране.

— Мне очень жаль, что все эти конфликты случаются только из-за того, что кто-то сверху там сделал что-то плохое и не признался в этом, — говорил Моравец.

А еще он дважды за карьеру бывал в Беларуси и тепло отзывался о нашей стране. Последний визит Моравца пришелся на чемпионат Европы-2019 в Раубичах. Тогда он расхвалил белорусский спорткомплекс.

— Я выступал в Беларуси 15 лет назад, когда был еще юниором. Выиграл здесь две золотые медали — в спринте и пасьюте. Могу сказать, что Раубичи невероятно изменились, расстроились — сейчас здесь все по-другому. Разве что стрельбище осталось на том же месте. Думаю, Раубичи можно сравнить с Ханты-Мансийском. Причем в Беларуси все организовано даже немного лучше, чем в России. Атмосфера напоминает Кубок мира, — раздавал комплименты Моравец.



Источник: instagram.com/_cesky_biatlon_fanpage_/

И с легкой грустью добавлял, что вряд ли добегает до времен, когда Раубичи примут этап Кубка мира.

— Я не так уж и молод.