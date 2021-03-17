Хорошо выспались: почти 70 медведей вышли из берлог в Березинском заповеднике

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Минувшая зима для белорусских бурых медведей была одна из самых комфортных за последние годы: выпало много снега и практически отсутствовали оттепели, сообщили в Березинском заповеднике.

"Спячка сезона 2020-2021 года у белорусских медведей была комфортной, так как не было аномальных температурных колебаний", – сообщил Sputnik заместитель директора по научно-исследовательской работе Березинского биосферного заповедника Валерий Ивкович.

По его словам, по сравнению с предыдущей зимой, которая выдалась самой теплой за последние 100 лет, эта спячка у медведей была без потрясений.

Ивкович рассказал, что первыми проснулись четыре взрослых медведя.

"Еще в конце февраля мы зафиксировали следы четырех особей бурого медведя. К настоящему времени, я думаю, что проснулась и вышла из берлог вся популяция, которая обитает на территории заповедника. В том числе и медведицы-мамаши с медвежатами", - сказал ученый.

Он уточнил, что во время зимней спячки у медведиц рождаются по одному, реже по два детеныша.

Ивкович также рассказал, что популяция бурых медведей в заповеднике стабильной увеличивается. "Хорошее питание, охрана - все это положительно влияет на повышение рождаемости медведей", – отметил ученый. По его словам, сейчас в заповеднике проживает не менее 70 особей бурого медведя.

"Вышедшие из берлог косолапые уже во всю гуляют по лесу в поиске пищи. Снег сходит и можно найти сладкие коренья и другую еду", – отметил он.

Ученый рассказал, что ранней весной в лесах можно увидеть много животных, в Березинском заповеднике стали активно использовать фотоловушки для научных и прикладных целей. За последнее время в их объективы попались и рыси, и парнокопытные, и волки, лисы, зайцы.

Березинский биосферный заповедник находится в северной части Беларуси. Его площадь составляет 85,2 тысячи гектаров, он основан в 1925 году для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную книгу. Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

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