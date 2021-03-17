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Больше не блондинка: Марго Робби кардинально сменила имидж

17.03.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Марго Робби шокировала поклонников: звезда кардинально сменила имидж и распрощалось с белокурыми локонами.

Звезда фильмов "Однажды…в Голливуде" и "Тоня против всех" нечасто появляется на публике, поэтому практически каждый выход Робби в свет вызывает ажиотаж в СМИ. Но в этот раз появление Марго будут обсуждать действительно много и долго. А все из-за резкой перемены во внешности звезды.

Марго Робби шокировала фанатов новым имиджем: звезда стала яркой брюнеткой и сделала короткое каре.

Оказалось, что основная причина таких перемен – новый и пока безымянный проект режиссера Дэвида О. Рассела. Это фильм, в котором Робби досталась главная роль и такие партнеры как Кристиан Бэйл и звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор Джой.

По схожей причине на перемены решилась и Леди Гага: звезда сменила имидж ради фильма про убийство Гуччи и снялась в объятиях популярного актера.

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