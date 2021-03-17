Доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза будет облегчен

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия подготовила документ, призванный облегчить взаимный доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза, заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина на брифинге в среду.

Сейчас проект публично обсуждается на правовом портале союза.

"Обновление правил обусловлено опытом мониторинга безопасности лекарственных препаратов и выявления их неблагоприятного воздействия на человека", - сказала Малкина.

По ее словам, это позволит обеспечить взаимодействие двух региональных систем и упростить взаимный доступ лекарств на рынки ЕАЭС и Евросоюза.

Обсуждать новую редакцию правил будут до 24 апреля.

Какие лекарства покупают за границей?

Белорусы за границей приобретают препараты разных наименований: для лечения злокачественных опухолей, аллергии, аутоиммунных заболеваний, препараты кардиогруппы.

В погоне за лекарством: почему нет выбора и что изменит рынок ЕАЭС >>

Возят медикаменты в том числе из России: просят привезти препараты жд-проводников, водителей автобусов, знакомых, которые едут на заработки.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей в Беларуси Наталья Макеева комментирует ситуацию так: "Лекарства – это не просто товар, который нравится. Если человеку подходит конкретный препарат при серьезном заболевании, то он будет искать именно его, потому что смена препарата на аналог, даже если он качественный, все равно дает несколько другой эффект".

Читайте также: