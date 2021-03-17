Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Не самый удачный выбор суда: юрист об иске санатория "Беларусь" к Литве

ЕСПЧ в последние годы становится предельно политизированным, особенно в отношении ряда стран, "поскольку в данной ситуации замешана Беларусь, оказавшаяся под санкциями, очевидно, то решение ЕСПЧ будет не в пользу людей, которых подвело собственное государство", считает собеседница Sputnik.

"Повод для обращения есть, но перспективы очень туманны. И все-таки ЕСПЧ ― это не совсем профильный международный орган по рассмотрению трудовых споров, здесь речь идет о компенсациях, увольнениях, то есть это сфера трудовой деятельности, это так называемое второе поколение прав человека ― социально-экономические права, они появились несколько позже", ― поясняет юрист.

Выше своей компетенции, "выше головы" ЕСПЧ прыгнуть не может, поэтому не самый удачный выбор суда в данном случае, полагает Сазонова.

"И плюс предельная политизированность, потому что все связано со страной, которая находится под санкциями, которые никто не собирается снимать. Мы помним, как Европейский союз поддерживал и Светлану Тихановскую, и всю эту попытку государственного переворота в Беларуси, позволяя себе негативные высказывания в адрес Александра Лукашенко", ― рассуждает эксперт.

По мнению юриста, по совокупности причин людям (сотрудникам санатория ― Sputnik) придется искать правду в собственных государствах, "в данном случае люди пострадали по сути ни за что, став пешками в большой политической игре, но тем не менее можно создать информационный резонанс, попробовать подать исковые заявления в местные суды, и решение в данной ситуации может быть любым", считает Сазонова.

Напомним, о том, что санаторий "Беларусь" (Belorus) в Друскининкае готов при необходимости добиваться справедливости в судах, в том числе в Европейском суде по правам человека, стало известно накануне из интервью главного врача санатория Ильи Епифанова.

Счета санатория 18 декабря 2020 года оказались заморожены в связи с включением в санкционные списки Евросоюза Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит расположенная на территории Литвы здравница. Однако заложниками сложившейся ситуации оказались рядовые сотрудники санатория, большая часть которых ― граждане Литвы.

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