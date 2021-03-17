ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Полюбуйтесь, как в китайских парках зацвела сакура – видео

17.03.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотни туристов прибыли в город Сянъян в китайской провинции Хубэй ради того, чтобы полюбоваться сакурой. Парк Gu Bo Du Feng Le Cherry Blossom Garden расположен на территории почти в тысячу акров, там растут более 10 тысяч известных и редких деревьев.

Посетители активно фотографируются под деревьями цветущей сакуры. Кроме вишневых деревьев в парке достаточно возможностей для приятного времяпрепровождения - можно порезвиться в розовом песке, взять на прокат национальные красивые костюмы и сделать фотографии.

Ранее сообщалось, что в Японии сакура зацвела рекордно рано.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристы наслаждаются видом тысяч цветущих вишневых деревьев в китайском городе Сянъян. Смотрите на видео, как выглядит громадный парк цветущей сакуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я просто плохая хозяйка!». Как сделать генеральную уборку в доме не мукой, а удовольствием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by