Полюбуйтесь, как в китайских парках зацвела сакура – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотни туристов прибыли в город Сянъян в китайской провинции Хубэй ради того, чтобы полюбоваться сакурой. Парк Gu Bo Du Feng Le Cherry Blossom Garden расположен на территории почти в тысячу акров, там растут более 10 тысяч известных и редких деревьев.

Посетители активно фотографируются под деревьями цветущей сакуры. Кроме вишневых деревьев в парке достаточно возможностей для приятного времяпрепровождения - можно порезвиться в розовом песке, взять на прокат национальные красивые костюмы и сделать фотографии.

Ранее сообщалось, что в Японии сакура зацвела рекордно рано .