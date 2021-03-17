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Полюбуйтесь, как в китайских парках зацвела сакура – видео
17.03.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотни туристов прибыли в город Сянъян в китайской провинции Хубэй ради того, чтобы полюбоваться сакурой. Парк Gu Bo Du Feng Le Cherry Blossom Garden расположен на территории почти в тысячу акров, там растут более 10 тысяч известных и редких деревьев.
Посетители активно фотографируются под деревьями цветущей сакуры. Кроме вишневых деревьев в парке достаточно возможностей для приятного времяпрепровождения - можно порезвиться в розовом песке, взять на прокат национальные красивые костюмы и сделать фотографии.
Ранее сообщалось, что в Японии
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Туристы наслаждаются видом тысяч цветущих вишневых деревьев в китайском городе Сянъян. Смотрите на видео, как выглядит громадный парк цветущей сакуры.
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