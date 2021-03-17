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Тренды Instagram: самые модные кроссовки этой весны

17.03.2021 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Какие модели кроссовок выбирают инстадивы в сезоне весна-лето 2021 и с чем сочетают их - смотрите в специальной подборке Sputnik.

Кроссовки - самая комфортная, универсальная и даже внесезонная обувь, которая может выручить вас в любой день. У каждой женщины есть горячо любимая и заношенная пара, но с наступлением нового сезона все же хочется обновить "обувной" гардероб.

Этой весной под прицел модниц попали самые разнообразные модели: традиционные белые, спортивные от Reebok, Adidas и Nike и даже люксовые пары от Dior, Lanvin и других известных брендов. Sputnik просмотрел аккаунты модных инста-блогеров и готов предсказать - какие кроссовки вы будете носить весной 2021.

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Какие модели кроссовок выбирают инстадивы в сезоне весна-лето 2021 и с чем сочетают их - смотрите в специальной подборке Sputnik.
 
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