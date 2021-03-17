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«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» вышли в ¼ финала Лиги Чемпионов

17.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Реал Мадрид» и «Манчестер Сити» вышли в ¼ финала Лиги Чемпионов

Определились еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги Чемпионов. Сенсации не произошло – борьбу за самый престижный трофей продолжат «Реал» и «Манчестер Сити».

На стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде «Реал» уверенно обыграл итальянскую «Атланту» – 3:1. Счет в матче на 34 минуте открыл Карим Бензема. Во втором тайме Серхио Рамос реализовал пенальти и закрепил преимущество королевского клуба. Ближе к концу встречи нападающий «Атланты» Луис Муриель сократил разницу в счете, но минуту спустя полузащитник «Реала» Марко Асенсио вернул своей команде комфортное преимущество – 3:1.

В еще одном матче 1/8 финала «Манчестер Сити» вновь переиграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха – 2:0 (напомним, первый матч англичане выиграли с таким же счетом).

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Определились еще два четвертьфиналиста футбольной Лиги Чемпионов. Сенсации не произошло – борьбу за самый престижный трофей продолжат «Реал» и «Манчестер Сити»....
 
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