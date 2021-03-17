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Новый рекорд: на Байкале россиянин нырнул на глубину 80 метров и пробыл под водой более 3 минут
Источник материала: ОНТ
На Байкале установлен новый рекорд по погружению. Известный российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул под лед на глубину 80 метров.
Там спортсмен находился 3 минуты и 8 секунд без специального оборудования, просто задержав дыхания. Температура воды в Байкале – чуть выше 0°С. Подледное погружение на глубину считается самой сложной и опасной дисциплиной фридайвинга из-за ледяной воды и невозможности всплыть в любой момент.
К этому погружению Алексей Молчанов готовился более 10 лет. Новым рекордом россиянин привлекает внимание к экологическим проблемам Байкала.
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На Байкале установлен новый рекорд по погружению. Известный российский фридайвер Алексей Молчанов нырнул под лед на глубину 80 метров. Там спортсмен находился 3...
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