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Генпрокуратура рассказала, сколько человек осуждены за протесты и оскорбления сотрудников милиции
Источник материала: ОНТ
В Генпрокуратуре рассказали о статистике по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста,
В Генпрокуратуре предупредили о том, что строгой правовой оценке подвергается каждое незаконное действие. Кроме того, ведомство и в дальнейшем будет координировать работу правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок.
Фото: Генпрокуратура
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В Генпрокуратуре рассказали о статистике по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщается на сайте ведомства. В Генпрокуратуре...
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