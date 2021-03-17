Генпрокуратура рассказала, сколько человек осуждены за протесты и оскорбления сотрудников милиции

Источник материала: ОНТ

В Генпрокуратуре рассказали о статистике по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщается на сайте ведомства.





В Генпрокуратуре предупредили о том, что строгой правовой оценке подвергается каждое незаконное действие. Кроме того, ведомство и в дальнейшем будет координировать работу правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок.

Фото: Генпрокуратура









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