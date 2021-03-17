Тренды в маникюре 2021: цвета, дизайны, принты

Источник материала: ОНТ

Записались на маникюр и не знаете, какой дизайн сделать? Мы вам поможем. Подготовили для вас подборку самых стильных вариантов 2021 года, которые точно соберут много комплиментов. В моде – комбинации ярких цветов, принтов и нюда. Вам точно что-нибудь понравится!

1. Цветной френч

Классический французский маникюр уже давно не в моде. Зато сейчас как никогда актуальны его цветные вариации. Неоновые лаки, необычные геометрические формы края, надписи на ободке – вариантов миллион. Главное – включить фантазию или поискать в интернете.

2. Радуга

Не можете определиться с одним цветом лака? Выбирайте хоть 5! Главное, чтобы цвета сочетались между собой. Лучше всего делать мягкий переход от более светлого оттенка к темному. Смотрится очень стильно!

3. Рисунки на фоне нюда

Основа – лак телесного цвета либо совсем прозрачный. Все остальное – полет вашей фантазии. Хотите – наклейки используйте, хотите – рисунки от руки. В тренде – извилистые геометрические формы.

4. Синий цвет

Фото с ярко-синим маникюром заполнили весь Instagram. Можно сделать однотонный, а можно придумать интересные сочетания. Например, с «коровьим» принтом. А это, кстати, еще один тренд.

5. Леопард

Кстати, о принтах. Леопард снова в моде. Не советуем делать этот рисунок на все ногти, но на пару ноготков или тонкими полосками – будет выглядеть отлично.

Фото: Instagram, Pineterst

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