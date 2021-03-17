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В пригороде Лос-Анджелеса взорвался нелегальный склад пиротехники: есть жертвы
Источник материала: ОНТ
В пригороде Лос-Анжелеса прогремел мощный взрыв.
Два человека погибли, десятки – в больнице. Пострадал целый квартал. Как сообщили в полиции, в одном из домов хранили большое количество пиротехники. По сути, это был большой нелегальный склад. Эту версию подтверждают и кадры, на которых в огромном облаке дыма видны разлетающиеся петарды.
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В пригороде Лос-Анжелеса прогремел мощный взрыв. Два человека погибли, десятки – в больнице. Пострадал целый квартал. Как сообщили в полиции, в одном из домов...
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