В пригороде Лос-Анджелеса взорвался нелегальный склад пиротехники: есть жертвы

Источник материала: ОНТ

В пригороде Лос-Анжелеса прогремел мощный взрыв.

Два человека погибли, десятки – в больнице. Пострадал целый квартал. Как сообщили в полиции, в одном из домов хранили большое количество пиротехники. По сути, это был большой нелегальный склад. Эту версию подтверждают и кадры, на которых в огромном облаке дыма видны разлетающиеся петарды.

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