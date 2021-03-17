Мать подожгла мальчика в Курской области: он умер от ожогов в больнице

Источник материала: ОНТ

В Курской областной больнице умер мальчик, мать которого во время ссоры во дворе дома облила горючим и подожгла, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.

15 марта в Железногорске 31-летняя женщина поругалась с сыном, облила его горючим и подожгла. Вскоре она осознала, что сделала, сбила пламя и вызвала скорую помощь.

С обширными ожогами третьей степени 8-летнего ребенка доставили в больницу, мать задержали. Информация о происшествии передана в органы соцопеки.

Как сообщили в Курской областной клинической больнице, мальчик скончался.

Ранее в отношении жительницы Курской области следователи возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство сына.

Фото: БЕЛТА

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