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Мать подожгла мальчика в Курской области: он умер от ожогов в больнице
Источник материала: ОНТ
В Курской областной больнице умер мальчик, мать которого во время ссоры во дворе дома облила горючим и подожгла,
15 марта в Железногорске 31-летняя женщина поругалась с сыном, облила его горючим и подожгла. Вскоре она осознала, что сделала, сбила пламя и вызвала скорую помощь.
С обширными ожогами третьей степени 8-летнего ребенка доставили в больницу, мать задержали. Информация о происшествии передана в органы соцопеки.
Как сообщили в Курской областной клинической больнице, мальчик скончался.
Ранее в отношении жительницы Курской области следователи возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство сына.
Фото: БЕЛТА
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В Курской областной больнице умер мальчик, мать которого во время ссоры во дворе дома облила горючим и подожгла, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную...
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