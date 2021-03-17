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Серия атак на массажные салоны в США: погибли не менее восьми человек
Источник материала: ОНТ
Странная серия преступлений произошла в США – неизвестный нападал на массажные салоны. Есть жертвы.
Нападения совершали в нескольких местах – в округе Чероки вблизи Атланты и в самом городе. Убивали сотрудников массажных салонов из огнестрельного оружия. Погибли по меньшей мере восемь человек. Все жертвы – женщины из стран Азии.
21-летний подозреваемый задержан. Существует ли связь между нападениями, устанавливается.
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Странная серия преступлений произошла в США – неизвестный нападал на массажные салоны. Есть жертвы. Нападения совершали в нескольких местах – в округе Чероки...
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