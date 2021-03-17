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«Будь в безопасности!»: масштабная акция ГАИ пройдет с 19 марта в Беларуси

17.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Будь в безопасности!»: масштабная акция ГАИ пройдет с 19 марта в Беларуси

Республиканская профилактическая акция «Будь в безопасности!» пройдет с 19 по 24 марта в Беларуси, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

Акция призвана способствовать минимизации количества ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов, возчиков.

Наряды ГАИ будут находиться вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Сотрудники ДПС отработают участки дорог и улицы, где наиболее вероятен риск совершения наездов на велосипедистов, пешеходов, возчиков. Повышенное внимание уделят пресечению нарушений правил как со стороны водителей, так и со стороны уязвимых участников дорожного движения.

В ГАИ напоминают, что пренебрежение правилами безопасного поведения, отказ пешеходов от использования в темное время суток световозвращающих элементов, неожиданное появление на дороге, нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии приводят к трагическим последствиям.

Госавтоинспекция призывает незамедлительно звонить по телефону 102, если вы обнаружили граждан, создающих угрозу безопасности.

Фото: БЕЛТА

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Республиканская профилактическая акция «Будь в безопасности!» пройдет с 19 по 24 марта в Беларуси, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД. Акция...
 
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