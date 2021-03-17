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Погромы и столкновения с полицией: в Бейруте продолжаются протесты
Источник материала: ОНТ
Погромы на улицах Бейрута. В Ливане очередное обострение ситуации на фоне экономического кризиса.
Он продолжается уже полтора года. Протестующие перекрывали движение в центре столицы и других городов. Жгли шины, вступали в драки с силовиками. По меньшей мере, 10 человек пострадали во время стычек с полицией.
Не прекращаются протесты против комендантского часа в Иордане. Для их подавления власти направили тысячи правоохранителей. Для разгона полицейские применяют спецсредства. Нарушителей комендантского часа задерживают. О пострадавших пока не сообщается.
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Погромы на улицах Бейрута. В Ливане очередное обострение ситуации на фоне экономического кризиса. Он продолжается уже полтора года. Протестующие перекрывали...
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