ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрите это немедленно! 5 ошибок в макияже, которые добавляют возраста

17.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сотрите это немедленно! 5 ошибок в макияже, которые добавляют возраста

Любой макияж должен украшать женщину: подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. И никак не наоборот! При этом очень важно следить за трендами в макияже и не краситься так, как вы привыкли 10 лет назад. Например, сейчас в моде натуральность, а значит макияж должен быть почти не заметен. Мы собрали 5 главных ошибок в мейкапе, которые уже давно устарели и никак не сделают вас лучше.

1. Слишком плотный тональный крем.

Как уже отмечалось выше, в моде сейчас натуральность. И очень плотное тональное покрытие точно добавит вам несколько лет. Тем более вблизи это смотрится очень некрасиво. Постарайтесь подобрать такие средства, которые будут скрывать несовершенства, но при этом лежать тонким слоем. И очень важно выбрать косметику в тон кожи. Не поленитесь в магазине и найдите свой идеальный оттенок.


2. Контур губ темнее помады.

Обводить контур губ карандашом можно, но необходимо следить за тем, чтобы помада и обводка практически сливались и не было заметно границы. Темный контур на помаде не увеличит ваши губы, а наоборот сделает их меньше. Плюс такой прием добавляет возраста, так как он уже давно вышел из моды.  


3. Слишком яркие или перещипанные брови.

Брови – это отдельная тема. С ними нужно быть очень осторожными. Лучше всего довериться в этом деле профессионалу, но если вы хотите заниматься ими самостоятельно, то стоит запомнить несколько правил. Осторожнее с пинцетом! Очень многие девушки пытаются сделать себе модную форму и из-за этого остаются с несимметричными бровями или вовсе без них. Не переусердствуйте с карандашом. Если у вас свои густые брови, то лучше используйте гель для укладки. Это будет выглядеть более эстетично и аккуратно. 


4. Темные оттенки помад.

Темно-коричневые и бордовые оттенки сделают вас взрослее, чем есть на самом деле. В этом деле стоит быть очень аккуратной. Самыми универсальными являются светлые натуральные цвета: розовые, персиковые с примесью кораллового. Если вы не знаете, какие оттенки вам подходят, пройдите в интернете тест Кибби и узнайте свой цветотип. Так, вы сможете подобрать не только идеальную помаду, но и одежду. 


5. Перебор с бронзатором и румянами.

С этими друзьями тоже стоит быть осторожной. В погоне за красивыми скулами и свежим румянцем, девушки добавляют в возрасте себе лишний десяток лет. А на щеках появляются не скулы, а огромные яркие пятна. 


Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любой макияж должен украшать женщину: подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. И никак не наоборот! При этом очень важно следить за трендами в макияже и не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Романовская: Предложения выступать за другие сборные были, но я еще надеюсь выступить за Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by