Сотрите это немедленно! 5 ошибок в макияже, которые добавляют возраста

Источник материала: ОНТ

Любой макияж должен украшать женщину: подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. И никак не наоборот! При этом очень важно следить за трендами в макияже и не краситься так, как вы привыкли 10 лет назад. Например, сейчас в моде натуральность, а значит макияж должен быть почти не заметен. Мы собрали 5 главных ошибок в мейкапе, которые уже давно устарели и никак не сделают вас лучше.

1. Слишком плотный тональный крем.

Как уже отмечалось выше, в моде сейчас натуральность. И очень плотное тональное покрытие точно добавит вам несколько лет. Тем более вблизи это смотрится очень некрасиво. Постарайтесь подобрать такие средства, которые будут скрывать несовершенства, но при этом лежать тонким слоем. И очень важно выбрать косметику в тон кожи. Не поленитесь в магазине и найдите свой идеальный оттенок.





2. Контур губ темнее помады.

Обводить контур губ карандашом можно, но необходимо следить за тем, чтобы помада и обводка практически сливались и не было заметно границы. Темный контур на помаде не увеличит ваши губы, а наоборот сделает их меньше. Плюс такой прием добавляет возраста, так как он уже давно вышел из моды.





3. Слишком яркие или перещипанные брови.

Брови – это отдельная тема. С ними нужно быть очень осторожными. Лучше всего довериться в этом деле профессионалу, но если вы хотите заниматься ими самостоятельно, то стоит запомнить несколько правил. Осторожнее с пинцетом! Очень многие девушки пытаются сделать себе модную форму и из-за этого остаются с несимметричными бровями или вовсе без них. Не переусердствуйте с карандашом. Если у вас свои густые брови, то лучше используйте гель для укладки. Это будет выглядеть более эстетично и аккуратно.





4. Темные оттенки помад.

Темно-коричневые и бордовые оттенки сделают вас взрослее, чем есть на самом деле. В этом деле стоит быть очень аккуратной. Самыми универсальными являются светлые натуральные цвета: розовые, персиковые с примесью кораллового. Если вы не знаете, какие оттенки вам подходят, пройдите в интернете тест Кибби и узнайте свой цветотип. Так, вы сможете подобрать не только идеальную помаду, но и одежду.





5. Перебор с бронзатором и румянами.

С этими друзьями тоже стоит быть осторожной. В погоне за красивыми скулами и свежим румянцем, девушки добавляют в возрасте себе лишний десяток лет. А на щеках появляются не скулы, а огромные яркие пятна.





Фото: Pinterest

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