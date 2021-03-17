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Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку
Источник материала: ОНТ
Освоение новых авиационных комплексов и работа в связке. Белорусские военнослужащие проводят штабную тренировку с союзниками из России.
На данном этапе в качестве полигона – небо Союзного государства. Там сейчас проходят наиболее усиленные тренировки. Вопросы обеспечения безопасности в воздушном пространстве уже отработали представители обеих стран. На особом контроле – совместное управление региональной группировкой войск: здесь очень важно понимать друг друга – что называется - с полуслова.
Также авиаторы перехватывали условных нарушителей границ, а зенитные ракетные подразделения отражали налет с воздуха.
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Освоение новых авиационных комплексов и работа в связке. Белорусские военнослужащие проводят штабную тренировку с союзниками из России. На данном этапе в...
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