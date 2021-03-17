Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку

Источник материала: ОНТ

Освоение новых авиационных комплексов и работа в связке. Белорусские военнослужащие проводят штабную тренировку с союзниками из России.

На данном этапе в качестве полигона – небо Союзного государства. Там сейчас проходят наиболее усиленные тренировки. Вопросы обеспечения безопасности в воздушном пространстве уже отработали представители обеих стран. На особом контроле – совместное управление региональной группировкой войск: здесь очень важно понимать друг друга – что называется - с полуслова.

Также авиаторы перехватывали условных нарушителей границ, а зенитные ракетные подразделения отражали налет с воздуха.

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