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Модные куртки 2021: оверсайз, пиджачный стиль, черный цвет
Источник материала: ОНТ
Какие модели курток актуальны в этом сезоне? Что надеть, чтобы не выглядеть старомодно?
Одна из актуальных моделей в этом сезоне - объемная куртка или оверсайз. Такая куртка всегда как бы несколько велика своим обладательницам. Иногда это выглядит просто как вещь с чужого плеча, иногда — гипертрофированно увеличены отдельные детали, чаще всего рукава или плечи. На контрасте с такими куртками хорошо смотрятся юбки или облегающие, хорошо посаженные по фигуре брюки.
Полностью одеться в черное — интересный ход для весны. В некоторых случаях добавляются отдельные белые детали, которые только еще больше оттеняют выразительность черного. Выглядит брутально и стильно, но не переборщите с грубыми деталями, чтобы не превратиться в панка.
Куртки пиджачного стиля возвращаются. Иногда они имеют причудливый крой, иногда это классические модели. Кстати, такие куртки можно надевать уже сейчас как нижний слой под пальто или шубу. Только выбирайте куртку с острым воротником, модели с полукруглой горловиной выглядят старомодно.
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Какие модели курток актуальны в этом сезоне? Что надеть, чтобы не выглядеть старомодно? Одна из актуальных моделей в этом сезоне - объемная куртка или оверсайз....
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