День 17 марта в истории: появление Италии на карте мира и референдум СССР

Источник материала: ОНТ

День 17 марта отметился в истории такими событиями, как появление Италии на карте мира, проведение всесоюзного референдума СССР. Также в этот день поместье Михайловское Пушкина было объявлено государственным заповедником.

В 1861 году 17 марта на карте мира возникло новое государство – Италия. До этого на Аппенинском полуострове существовало шесть итальянских государств, самым мощным из которых была Сардиния. Именно вокруг Сардинии и произошло объединение Италии, а сардинский король Виктор-Эммануил стал первым итальянским королем. Сначала столицей Италии был Турин, потом Флоренция, и только затем – Рим.

В этот день в 1922 году поместье Михайловское Александра Сергеевича Пушкина было объявлено государственным заповедником. К этому времени само Михайловское уже четыре года как не существовало – после революции усадьба была разграблена местными крестьянами. Полностью воссоздать имение удалось только через 15 лет, но этот вариант усадьбы тоже погиб во время Великой Отечественной войны.

17 марта 1991 года в СССР прошел всесоюзный референдум, на котором выясняли отношение людей к самой идее Советского Союза. Выяснилось, что подавляющее большинство граждан СССР не желают его распада. Несмотря на это, уже через несколько месяцев Советский Союз прекратил существование.

Фото: Pixabay.com

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