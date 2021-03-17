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Беларусь наращивает использование электротранспорта

17.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь наращивает использование электротранспорта

Экологичное передвижение по городу. В Минске будет больше электротранспорта.

Речь не только о метро. По городским маршрутам активно будут ездить электробусы и троллейбусы с запасом автономного хода. Выпуск отечественных аккумуляторов для такого транспорта сейчас прорабатывается. Собирают в Беларуси и саму технику.

Напомним, в конце прошлого года МАЗ открыл в Жодино новое сборочное производство электротранспорта. С конвейера сходят современные троллейбусы и новейшие электробусы.

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Теги: Минск
 
 
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Экологичное передвижение по городу. В Минске будет больше электротранспорта. Речь не только о метро. По городским маршрутам активно будут ездить электробусы и...
 
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