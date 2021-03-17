Белорусские санатории готовятся к новому туристическому сезону

Источник материала: ОНТ

Отдых круглый год! В белорусских здравницах уже забронировано около половины мест на май.

Сейчас в санаториях поправляют здоровье более 15 тысяч человек. Каждый десятый – из-за пределов Беларуси. В основном, это граждане России. Их поток увеличился с возобновлением авиа- и железнодорожного сообщения между странами. Всё большим спросом пользуется и раннее бронирование. Ожидается, что летом заполняемость санаториев будет максимальной.

В 2020 году заполняемость санаториев составила порядка 60%, однако даже такие цифры позволили завершить прошлый год с экономически положительным результатом.

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