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МТС Cloud подтвердил соответствие уровня безопасности для индустрии банковских карточек

17.03.2021 13:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

МТС Cloud успешно подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры стандарту безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS 3.2.1.

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) учрежден основными международными платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. В нем описаны требования к защите сведений о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.

«Получение сертификата подтверждает безопасность облачной инфраструктуры МТС для индустрии банковских карточек. Это говорит о том, что банки и организации, работающие с платежами, могут свободно использовать наше «облако» для хранения и обработки данных держателей карточек. При этом МТС обеспечит 7 из 12 разделов стандарта PCI DSS, позволяя упростить и удешевить процесс сертификации и соблюдения норм PCI DSS для наших клиентов» — отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений МТС.

 
 
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МТС Cloud успешно подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры стандарту безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS 3.2.1.
 
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