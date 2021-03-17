Егоров: Конституционная комиссия – это имитация реформы для России

– Что вы думаете по поводу встречи Лукашенко с членами «Конституционной комиссии»?





– Белорусские власти хотят показать, что процесс подготовки новой Конституции идет, что они после "Всебелорусского народного собрания" перешли от стадии непубличной работы (Лукашенко якобы уже отверг два проекта, подготовленных под контролем Администрации президента) к выведению деятельности в публичное поле.





Это может свидетельствовать о том, что планы по референдуму актуальны. Но вот сроки по его проведению все равно еще не понятны. Скорее всего, работа Конституционной комиссии, объявление о ее составе, вероятно дальнейшая публикация информации о ее деятельности – это имитация работы над Конституцией, которую можно будет предъявлять всем тем, кто спрашивает «что у вас с конституционной реформой». Прежде всего, России.





Все как в знаменитой шутке: если вы хотите оставить без решения какую-то проблему – создайте специальную комиссию по ее рассмотрению.





– Но ведь Лукашенко уже, кажется, два раза объявил, что референдум может состояться в начале следующего года.





– Лукашенко известен тем, что он как легко слово дает, так и легко его забирает. Сейчас он пытается затянуть процесс, укрепить свои позиции и сымитировать выполнение договоренностей с Россией, но по факту их не выполнить.





– На встрече с членами Конституционной комиссией не прозвучало никаких намеков, в каком направлении должно измениться содержание основного закона страны – ее участники только хвалили действующую Конституцию.





Есть ли у руководства страны понимание, какую политическую модель создавать, если это все же придется делать?





– Наверное, если уже было разработано несколько проектов новой Конституции, то наверху есть представление о том, чтобы они хотели получить в результате.





Кстати, состав Конституционной комиссии подобрали такой, чтобы он согласился с любым текстом, который им предложат для утверждения. Это, скорее, не рабочий орган, а публичный, который должен говорить: да, новая Конституция будет хорошей.





– Зачем все-таки России конституционная реформа в Беларуси? Лукашенко способствует тому, чтобы наша страна была частью «русского мира» и подавляет национальный протест.





– В сентябре 2020 года Россия рассматривала изменение Конституции и расширение пространства политической игры (увеличение полномочий правительства и парламента, большее значение политических партий) как создание возможностей для влияния на ситуацию в Беларуси, которых у нее на сегодня особо нет.





Россия заинтересована в углублении интеграции с Беларусью – вплоть до лишения ее независимости, инкорпорации в состав РФ. Но этому сопротивляется и белорусское общество, и белорусское государство в лице Лукашенко, который хочет сохранить максимум власти в своих руках и не хочет отдавать ее ни народу, ни Москве.





Поэтому России нужно играть и на ослабление белорусского общества, и на ослабление режима Лукашенко. И даже, возможно, на поддержание тлеющего конфликта между ними.





Ход с конституционной реформой можно трактовать как попытку ослабления белорусского государства.