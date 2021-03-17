В Гродно задержали независимого журналиста Яна Романа, дома провели обыск

"Белсат" о задержании сообщил сын Яна Романа. Телеканалуо задержании сообщил сын Яна Романа.





Причина задержания неизвестна. Сейчас журналист находится в Ленинском РОВД Гродно





Дома у Яна Романа прошел то ли обыск, то ли осмотр, забрали ноутбук и телефон. Как рассказал его сын Александр, сотрудники сказали, что Ян Роман якобы платил за кого-то штраф. Сейчас он на допросе.





Ян Роман является независимым журналистом-фрилансером. Делает передачи об истории и культуре. Член "Белорусской ассоциации журналистов". 10 августа его избили возле Октябрьского РОВД Гродно, куда он приехать встретить четырех коллег. Милиционеры в штатском выбили ему четыре зуба, сломали руку, он несколько месяцев ходил в гипсе. Через сутки пребывания в изоляторе она Романа выпустили.