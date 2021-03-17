Накануне стало известно о персональном составе так называемой конституционной комиссии, в которую вошли 36 человек. по официальной версии ей предстоит до 1 августа представить Лукашенко проект поправок и изменений в Конституцию.





Главой комиссии назначен председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.





«Конституционная реформа» приобретает все более вычурные формы, за которыми просматривается транзит власти. Об этом – разговор "Белорусского партизана" с доктором юридических наук, профессором Михаилом Пастуховым.





- Можно предположить, что черновая работа по написанию поправок в Конституцию уже сделана. Сам Лукашенко говорил о двух проектах изменений, которые ему не понравились. Теперь, видимо, нашли подходящий вариант. А Конституционная комиссия должна этот окончательный проект поправок адаптировать и легализовать.





Удивляет состав этой комиссии: юристов, которые имеют отношение к конституционному праву, мало. Среди них - Петр Миклашевич, Григорий Василевич, бывший председатель Конституционного суда, а ныне – завкафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, Валерий Мицкевич, бывший замглавы президентской администрации, а сейчас - зампредседателя Палаты представителей, Светлана Любецкая, которая шла на выборы от Верховного суда и сейчас возглавляет комиссию по законодательству в Палате представителей.





Остальные члены Комиссии – важные фигуры, но далекие от юриспруденции и правотворческой деятельности.





Непонятно назначение таких лиц, как Александр Шпаковский и Юрий Воскресенский. Что они будут делать в Конституционной комиссии со своим политическим багажом?





Изучение списка членов конституционной комиссии позволяет сделать вывод, что она создана, скорее всего, не для непосредственной работы над поправками, а для создания видимости такой работы и последующей легализации уже подготовленного проекта.





Обычно конституционная комиссия назначается парламентом, а в ее состав входят авторитетные юристы, признанные специалисты в сфере экономики, финансов, культуры. При этом члены комиссии работают самостоятельно, без вмешательства органов власти, не выполняя чьих-то указаний. В результате они создают «продукт», который подлежит неоднократному и взыскательному обсуждению.





Потом – проводятся разные экспертизы, в том числе международные. Критика учитывается. Работа над поправками в Конституцию может затянуться на полгода и дольше. Между тем, в состав назначенной указом Лукашенко комиссии входят исключительно фигуры, ему лояльные.





Понятно, что они не являются самостоятельными в принятии решений, а лишь выражают волю заказчика.





- Появится ли вообще проект новой Конституции? Что-то меня терзают смутные сомнения.





- Это вопрос без ответа. Сначала говорилось, что будет принята новая Конституция. Однако на совещании 15 марта речь шла о некоторых коррективах в действующей Конституции.





По всей видимости, основные поправки будут внесены в раздел о системе высших органов государственной власти. Как отмечалось в резолюции "всебелорусского собрания", этому квазиобразованию намерены придать статус нового органа власти, причем, с широкими полномочиями.





Если такое произойдет, то, возможно, должность президента освободится, поскольку Лукашенко может стать председателем президиума ВНС.





В случае «монтажа» ВНС в действующую систему власти придется перераспределить полномочия между высшими органами власти: ВНС, президент, парламент, правительство. Это – сложная работа, как и настроить рояль. Но думаю, что эта часть работы уже сделана.





Остальные поправки в Конституцию будут носить больше косметический характер. Это может касаться перехода к смешанной избирательной системе, введения поста уполномоченного по правам человека, отмены смертной казни.





Могут быть и другие мелкие поправки, на которые будут делать акценты государственные СМИ.





- В Конституционной комиссии будут работать лица, назначенные Лукашенко. Соответственно, итоговый документ будет направлен на сохранение и укрепление его власти.





- Да, система власти должна сохраниться, хотя и немного видоизмениться. По всей видимости, Лукашенко займет новую и еще более высокую должность. Речь идет о председателе "всебелорусского собрания", который будет руководить «оркестром» из двух с половиной тысяч инструментов.





Все остальные органы должны будут «играть» в унисон с музыкой «главного оркестра». А президент, скорее всего, станет «рабочей лошадкой», ответственной за работу правительства. Не исключено, что его могут избирать на всенародных выборах. Реальной власти у него не будет. Он будет просто посыльным "Великого кормчего".





- Как Вы считаете, осмелится ли Лукашенко вынести проект поправок на референдум?





- Конечно, вопросы, связанные с изменением системы госвласти, должны выноситься на референдум. Но, возможно, что вместо полноценного референдума и голосования бюллетенями власти могут ввести упрощенное голосование по примеру России. Избирателям достаточно будет выбрать между «да» и «нет».





Как показал российский опыт, это - беспроигрышная игра, в которой набирается необходимое количество голосов без всякого труда. Тем более, что процедуру голосования (плебисцита) будут проводить те же избирательные комиссии, которые станут называться комиссиями по референдуму, а руководить всем процессом будет Центризбирком.





- Значит, Лукашенко изобрел таким образом способ ничего не делать и сохранить власть?





- Да, транзит государственный власти может завершиться пересаживанием из одного кресла в другое, причем, на более высокий уровень. Его основой будет не 110 депутатов, а целых 2500. Правда, после референдума-плебисцита новый орган власти, как и другие органы власти, придется формировать заново. Произойдет «обнуление» сроков.





Как говорится, эта песня хороша – начинай сначала. В этом Марлезонском балете народу уготована роль зрителей, ждущих конца бесконечного водевиля.



