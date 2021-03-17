Погода в СНГ: запад Казахстана накрыло пыльной бурей, в Армении из-за гололедицы закрыты дороги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Узбекистан

Холодный воздух из Красноярского края принес похолодание в Ташкент. Днем в столице Узбекистана не более плюс семи. Такая температура – большая редкость для середины марта. Обычно в это время в республике бывает больше 20 тепла. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Казахстан

Запад Казахстана накрыла песчаная буря. В Атырауской области – сильный ветер с песком. Порывы до 25 метров в секунду. Гигантские тучи пыли закрыли небо. Видимость на дорогах упала до нескольких метров. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу без крайней необходимости. А накануне стихия бушевала в Мангистауской области. Песок оседал на зданиях и автомобилях. Из-за нелетных условий были отменены некоторые рейсы в аэропорту Актау. Сегодня воздушная гавань работает в штатном режиме.

Март держит жителей Армении в тонусе. Из-за снега и гололедицы закрыты некоторые трассы на северо-востоке и западе республики, в частности, дорога, ведущая к крепости Амберд и озеру Кари. На перевале Варденяц действует запрет на проезд грузовиков. Труднопроходимы дорога Горис – Капан – Шурнух и участок Сисиан – Зангер в Сюникской области. Это юг республики. Спасатели рекомендует водителям ездить исключительно на зимних шинах.

Беларусь

До семи градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси. Почти на всей территории страны пройдут дожди или мокрый снег. Несмотря на ненастную погоду, на водоемах сейчас очень много любителей рыбалки. Инспекторы усилили контроль – скоро начнется весенний нерест. Но браконьеров ловят уже сейчас. Один из них попался в Столинском районе с 40 килограммами рыбы. Он использовал сети. Ущерб оценили в четыре тысячи долларов.

Таджикистан



Весна в Таджикистане наращивает градусы. До плюс 18 сегодня на юге республики и в Душанбе. Жители готовятся к главному празднику сезона – Наврузу. Домохозяйки в домах и дворах проводят традиционный хонаборонон: ремонтируют, красят, убирают опавшую листву. Чтобы все серое, что накопилось за зиму, ушло.

Россия