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Аграрии Беларуси готовятся к посевной

17.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские аграрии увеличат производство сельскохозяйственной продукции на 2,5%. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на Совете министров, передает «МИР 24».

Сейчас аграрии готовятся к посевной. Но, как отметил глава правительства, не все регионы принимают необходимые меры и отклоняются от графика. Больше всего вопросов к Витебской, Могилевской и Гомельской областям. Проблемы есть с вывозом на поля органики и минеральных удобрений. В некоторых хозяйствах готова еще не вся техника. К весенней посевной аграрии приступят в конце марта. Сроки немного сдвигаются. Прошлая зима была бесснежная, и полевые работы в некоторых регионах начались еще в феврале.

«По предварительным прогнозам, в эти сроки температурный режим повышается. И мы начинаем постепенно работать. Сейчас ведется вывоз органики, вносим калийные удобрения. Думаю, планово и массово мы приступим к посевным работам в 20-х числах или после 25 числа», – сообщил министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко.

Правительство направило на рассмотрение президента предложение о дополнительном финансировании посевной. Эти средства должны пойти на дозакупку удобрений и топлива. В Беларуси в этом году планируют намолотить около восьми с половиной миллионов тонн зерна.



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Правительство направило на рассмотрение президента предложение о дополнительном финансировании посевной. Средства должны пойти на дозакупку удобрений и...
 
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