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Тонны боеприпасов продолжают взрывать в Нагорном Карабахе - видео
17.03.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Боезаряды от гаубиц и реактивных систем залпового огня уничтожают российские подразделения. Видеозапись распространили российские миротворцы.
Одна из функций российских миротворческих подразделений в Карабахе – обезвреживание территорий, на которых находились войска в период армяно-азербайджанского конфликта. Противостояние длилось с сентября по ноябрь 2020 года.
Специальные подразделения России выполняют зачистку местности в Нагорном Карабахе. Там, в ходе боевых действий, применялись различные системы вооружений. В том числе, артиллеристские, а также залпового огня.
Для обеспечения безопасности гражданского населения российские миротворцы находят и оборудуют специальные укрытия для обезвреживания опасных предметов. Методом подрыва их уничтожают.
Стороны широко использовали арсенал еще советского периода. Для его ликвидации, военные из России вырывают котлованы, складируют несработавшие снаряды и направленным взрывом уничтожают запасы.
На опубликованных кадрах при "зачистке" районов боевых действия, на огороженной площадке заметны снаряды от крупнокалиберных орудий, а также десятки неразорвавшихся ракет. При помощи тротиловых шашек заряды ликвидируют. Сроки окончания работы в Нагорном Карабахе не называют.
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Тысячи неразорвавшихся ракет и снарядов утилизируют военные России после боевых действия между Арменией и Азербайджаном. Смотрите на видео, как происходит их...
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