Тонны боеприпасов продолжают взрывать в Нагорном Карабахе - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Боезаряды от гаубиц и реактивных систем залпового огня уничтожают российские подразделения. Видеозапись распространили российские миротворцы.

Одна из функций российских миротворческих подразделений в Карабахе – обезвреживание территорий, на которых находились войска в период армяно-азербайджанского конфликта. Противостояние длилось с сентября по ноябрь 2020 года.

Специальные подразделения России выполняют зачистку местности в Нагорном Карабахе. Там, в ходе боевых действий, применялись различные системы вооружений. В том числе, артиллеристские, а также залпового огня.

Для обеспечения безопасности гражданского населения российские миротворцы находят и оборудуют специальные укрытия для обезвреживания опасных предметов. Методом подрыва их уничтожают.

Стороны широко использовали арсенал еще советского периода. Для его ликвидации, военные из России вырывают котлованы, складируют несработавшие снаряды и направленным взрывом уничтожают запасы.

На опубликованных кадрах при "зачистке" районов боевых действия, на огороженной площадке заметны снаряды от крупнокалиберных орудий, а также десятки неразорвавшихся ракет. При помощи тротиловых шашек заряды ликвидируют. Сроки окончания работы в Нагорном Карабахе не называют.