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В одних окопах: белорусские и российские десантники проводят маневры

17.03.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. При поддержке танков и боевых машин пехоты белорусско-российские подразделения провели учебный бой на полигоне в Нижегородской области, об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.

В практических занятиях с 16 по 19 марта 2021 года задействованы два полигона в России. Применяются механизированные и воздушные силы.

В Нижегородской области при поддержке танков Т-72Б3 с использованием орудий калибра 125 миллиметров были поражены свыше 30 целей. Экипажи действовали под прикрытием мотострелковых взводов. В них участвовали боевые машины БМП-2 десантом на борту.

Учения, где также участвуют подразделения военнослужащих из Беларуси, развернулись и на полигоне "Мулино" под Ульяновском.

YouTube / ВоенТВ Беларуси
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В совместных маневрах белорусской и российской армий принимают участие свыше 500 человек. На тренировку привлечены экипажи свыше 100 единиц техники, а также свыше 80 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси из 38-й брестской бригады.

Одновременно на полигоне Осиповичский в Могилевской области проводит учения белорусско-российский контингент.

От теоретической к практической фазе приступили усиленные соединения аэромобильные части и ВДВ России. Планируется, что во время занятий, военные отработают действия в составе парашютно-десантного батальона. Будут отработаны действия по преодолению форсированию водных преград. Маневры будут проводиться днем и ночное время.

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Теги: Минск
 
 
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В активную фазу вступили совместные учения военнослужащих двух стран, на которых проверят миротворческий и общевойсковой потенциал
 
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