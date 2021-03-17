«В Палату представителей законопроект не поступал». Что сейчас с инициативой о признании бело-красно-белого флага экстремистским

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура 29 января заявила о том, что готовит пакет документов о признании бело-красно-белого флага экстремистским. Затем появилась петиция против подобной инициативы. Ее подписали более 100 тысяч белорусов. Что произошло дальше и на каком сейчас свете эта инициатива?

Авторы петиции получили такой ответ от Генеральной прокуратуры: «Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с Законом Республики Беларусь „О противодействии экстремизму“».

Также в сети появился и другой ответ на обращение против признания бело-красно-белого флага. В нем Генеральная прокуратура отвечала, что законопроект о противодействии экстремизму направлен в Палату представителей Национального собрания. Правда, подлинность его ведомство не подтверждало и не опровергало.



Фото:t.me/lexup.

Белорусы стали обращаться в Палату представителей с требованиями отклонить этот законопроект. Нашим читателям пришли ответы сразу из двух комиссий. Постоянной комиссии по законодательству и Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ.

Постоянная комиссия по законодательству отметила, что «вопросы, касающиеся правового регулирования отношений в сфере противодействия экстремизму, не относятся к непосредственной компетенции Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству».

«Более того, отмечаем, что в настоящее время указанный в обращении законопроект на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в установленном порядке не внесен. В связи с вышеизложенным высказанная в обращении точка зрения принята к сведению в качестве дополнительного источника информации при работе над дальнейшим совершенствованием законодательства», — отмечается в письме за подписью заместителя председателя комиссии Александра Омельянюка.





Ответ постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ более лаконичен и, в принципе, повторяет предыдущий.

«Сообщаем, что информация, изложенная в вашем обращении в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, принята к сведению», — говорится в письме за подписью председателя комиссии Геннадия Давыдько.





В Генеральной прокуратуре рассказали, что работа над законопроектом еще идет в самом ведомстве. Но не исключили, что могут обратиться и в суд.

«Законопроект — это нормативное регулирование в целом, а обращение в суд может быть по каким-то конкретным фактам», — сказала Onliner официальный представитель Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.

В Верховном суде Onliner ответили, что нет никакой информации о рассмотрении заявления от Генеральной прокуратуры по признанию бело-красно-белого флага экстремистским.