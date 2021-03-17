Сообщается о задержании Юрия Чижа

Сегодня некоторые СМИ сообщили о задержании в Минске известного бизнесмена Юрия Чижа. Официально данная информация пока не подтверждена.

О задержании одного из самых известных белорусских бизнесменов сообщает со ссылкой на свои источники TUT.BY, однако официально факт задержания пока не комментируют ни в одном из ведомств. Есть информация о том, что накануне силовики пришли в компании, которые принадлежат бизнесмену. По информации «НН», Чижа задержали еще 15 марта вместе с несколькими людьми, которые входили в руководство его компаний. Родственники Чижа подтвердили Onliner факт задержания бизнесмена.