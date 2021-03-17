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Сообщается о задержании Юрия Чижа

17.03.2021 13:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня некоторые СМИ сообщили о задержании в Минске известного бизнесмена Юрия Чижа. Официально данная информация пока не подтверждена.

О задержании одного из самых известных белорусских бизнесменов сообщает со ссылкой на свои источники TUT.BY, однако официально факт задержания пока не комментируют ни в одном из ведомств. Есть информация о том, что накануне силовики пришли в компании, которые принадлежат бизнесмену. По информации «НН», Чижа задержали еще 15 марта вместе с несколькими людьми, которые входили в руководство его компаний. Родственники Чижа подтвердили Onliner факт задержания бизнесмена.

Напомним, что осенью 2016 года Юрий Чиж неожиданно был арестован, дело Чижа находилось на личном контроле Александра Лукашенко. Вышел Чиж из СИЗО КГБ довольно быстро. В 2017 году стало ясно, что финансовая ситуация в компаниях Чижа значительно ухудшилась, уже в этом году в экономическом суде Минска начали рассматривать дело о банкротстве компании «Трайпл».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня некоторые СМИ сообщили о задержании в Минске известного бизнесмена Юрия Чижа. Официально данная информация пока не подтверждена.
 
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