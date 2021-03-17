Новый калибровочный стенд DAS 3000 от Bоsch для систем помощи водителю

По мере того, как всё больше и больше автомобилей оборудованы системами помощи водителю на базе камер, СТО отмечают растущую потребность в калибровке этих систем после ремонта или сервисного обслуживания.

Поэтому Bosch разработал компьютерное калибровочное и регулировочное устройство для систем помощи водителю для наиболее популярных моделей автомобилей.

Компания Bosch внесла ряд изменений и улучшений, чтобы сделать процедуру калибровки с помощью DAS 3000 еще более быстрой и удобной для пользователя:

новые колесные зажимы сокращают время установки и повышают точность измерения;

новый графический интерфейс пользователя обеспечивает быстрое и интуитивно понятное управление;

при измерении расстояния до бампера новый адаптер обеспечивает точное и быстрое измерение в соответствии со спецификациями автопроизводителя.

Прочные колесные зажимы для точного позиционирования на колесах от 14 до 24 дюймов

Нововведения, внедренные в DAS 3000 позволяют сократить время настройки для калибровки на 30%. Этот результат обусловлен не только новыми функциями и обновлениями, но и новыми колесными зажимами. Их прочная рама оснащена гнездом для установки калибровочных мишеней и уровнем для точного центрирования на колесе.

Два удерживающих рычага фиксируют раму на колесе, перекладина со скользящими цилиндрами обеспечивает постоянный контакт с боковой поверхностью шины. Эти универсальные колесные зажимы можно использовать для колес размером от 14 до 24 дюймов. Тележка DAS 3000 подходит для хранения колесных зажимов с калибровочными мишенями.

Новый понятный графический интерфейс пользователя для интуитивного управления повышает удобство использования и точность измерений системы. Отражением результатов исследований пользовательского опыта стало новое меню навигации, а также изменения в инструкции для пользователей и способа отображения на экране.

Процесс калибровки оптимизирован за счет графической анимации, отображающей текущее положение как DAS 3000, так и его положения относительно мишеней, с улучшенным цифровым представлением значений расстояния и позиционирования относительно осей автомобиля.

Прибор для измерения расстояния усовершенствован с помощью новых колесных зажимов, с которыми особенно удобно работать, если система используется в сочетании с подъемниками.

Адаптер для измерения положения бампера

Одним из преимуществ DAS 3000 является его новый адаптер, который обеспечивает безопасный контакт с бампером. Этот измерительный прибор прикреплен к передней части калибровочной рамы. Адаптер имеет общую высоту 800 миллиметров и покрыт мягкими резиновыми элементами, что позволяет устанавливать его прямо на бампер или переднюю часть автомобиля без риска повреждения кузова.

Распорная пластина предназначена для выравнивания на плоских поверхностях, но ее также можно использовать на вертикальных подъемных устройствах. Этот адаптер позволяет значительно сократить время калибровки, особенно в случае калибровки передней камеры на автомобилях Kia / Hyundai, Toyota, Mazda и Mercedes-Benz.

Этот прибор также хорошо себя проявит в калибровке переднего радара на автомобилях VAG, BMW и Nissan. В этих случаях бампер представляет собой четкую контрольную точку, в то время как расстояние до скрытых радарных датчиков для конкретного транспортного средства отображается программным обеспечением.

Управление системой осуществляется с помощью компьютера, на котором установлено ПО позиционирования Bosch ADAS и ПО Esitronic 2.0 Online в сочетании с диагностическими тестерами Bosch KTS. Различные калибровочные мишени, позволяют использовать DAS 3000 для калибровки на всех распространенных марках автомобилей.