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В Витебске в пятницу откроется первая пиццерия новой для города сети

17.03.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый ресторан сети «Додо Пицца» откроется в Витебске в 11 часов 19 марта в торговом центре «GreenЦентр» на улице Чкалова, 35. Об этом TUT.BY сообщили организаторы.


Новый ресторан на 50 мест находится на втором этаже торгового центра. Он будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00.

В меню — пицца, паста, салаты, куриные кусочки, картофель из печи, конвертики в тортилье с разными начинками, десерты, горячие и холодные напитки. Есть варианты завтраков. Из десертов — маффины, яблочный пирог, чизкейк, фондан, горячие рулетики, сырники.

Пицца здесь стоит от 5,9 рубля. Есть варианты с мясом, рыбой, овощами, грибами, на тонком и традиционном тесте. Покупатель может добавлять или исключать какие-то ингредиенты. Можно взять пиццу из двух разных половинок, чтобы попробовать разные вкусы. Продают в «Додо» и пиццу кусочками.

Пиццерия предлагает доставку и еду на вынос. Доставка бесплатная при заказе от 12,9 рубля и в среднем занимает полчаса. При заказе на самовывоз еду можно забрать в ресторане уже через 15 минут.

За каждым столом в пиццерии есть розетки и USB-разъемы для зарядки телефона. Имеется детская комната. А кухня расположена так, что гости могут видеть, как готовят блюда.

Ресторан откроется в 11.00 в пятницу, 19 марта. В день открытия и до конца месяца посетителей ждут подарки: бесплатная пицца «Пепперони» 25 см — при заказе от 16 рублей на месте, или при заказе на доставку и самовывоз от 20 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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