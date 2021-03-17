«Яндекс.Музыка» рассказала, что белорусы слушали зимой

Сервис по поиску и прослушиванию музыки «Яндекс.Музыка» рассказал, что слушали в Минске и областных городах Беларуси зимой. Оказалось, на Западе страны больше любят Slava Marlow, а на Востоке — Моргенштерна. Подробнее — в материале.
«Яндекс. Музыка» показала, что слушали белорусы в областных городах этой зимой. Посмотреть на музыкальные предпочтения и послушать любимые треки минчан, брестчан, гродненцев и жителей других регионов можно в специальных плейлистах, которые сегодня стали доступны на сервисе.
Абсолютным лидером в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал исполнитель Slava Marlow. А вот в Витебске и Могилеве на первом месте оказался его близкий друг
и соавтор Моргенштерн.
Самыми популярными жанрами этой зимой у белорусов стали рэп и поп, а большая часть самых прослушиваемых треков написана на русском языке.
Композиция «Чистый» из сериала «Псих» и трек «Слезы» из сериала «Пацанки»
— самые популярные саундтреки, которые активно слушали белорусы. Самые прослушиваемые треки на английском: Fousheé Deep End, The Weeknd Blinding Lights и Masked Wolf Astronaut In The Ocean.
Среди местных исполнителей в топ-прослушиваний вошли Intelligency и Макс Корж.
Только в Бресте в список лучших попал Тима Белорусских с песней «Окей».