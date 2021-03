«Яндекс.Музыка» рассказала, что белорусы слушали зимой

Источник материала: Tut.by

Сервис по поиску и прослушиванию музыки «Яндекс.Музыка» рассказал, что слушали в Минске и областных городах Беларуси зимой. Оказалось, на Западе страны больше любят Slava Marlow, а на Востоке — Моргенштерна. Подробнее — в материале.



Slava Marlow в шоу «Вечерний Ургант». Фото: instagram.com/slavamarlow

«Яндекс. Музыка» показала, что слушали белорусы в областных городах этой зимой. Посмотреть на музыкальные предпочтения и послушать любимые треки минчан, брестчан, гродненцев и жителей других регионов можно в специальных плейлистах, которые сегодня стали доступны на сервисе.

Абсолютным лидером в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал исполнитель Slava Marlow. А вот в Витебске и Могилеве на первом месте оказался его близкий друг

и соавтор Моргенштерн.

Самыми популярными жанрами этой зимой у белорусов стали рэп и поп, а большая часть самых прослушиваемых треков написана на русском языке.

Композиция «Чистый» из сериала «Псих» и трек «Слезы» из сериала «Пацанки»

— самые популярные саундтреки, которые активно слушали белорусы. Самые прослушиваемые треки на английском: Fousheé Deep End, The Weeknd Blinding Lights и Masked Wolf Astronaut In The Ocean.

Среди местных исполнителей в топ-прослушиваний вошли Intelligency и Макс Корж.

Только в Бресте в список лучших попал Тима Белорусских с песней «Окей».

Топ-10 популярных треков зимы в Минске

«Снова я напиваюсь» Slava Marlow

«Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко

Cristal & МОЁТ Morgenshtern

«По глазам» Slava Marlow

Deep End Fousheé

«Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

«Чистый» из сериала «Псих» Скриптонит

Astronaut In The Ocean Masked Wolf

«Сияй» Ramil'

Blinding Lights The Weeknd

Топ-10 популярных треков зимы в Бресте «Снова я напиваюсь» Slava Marlow

«Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко

Cristal & МОЁТ Morgenshtern

«По глазам» Slava Marlow

«Ягода малинка» Хабиб

«Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

Deep End Fousheé

Astronaut In The Ocean Masked Wolf

«Чистый» из сериала «Псих» Скриптонит

«Юность» Dabro

Топ-10 популярных треков зимы в Гродно «Снова я напиваюсь» Slava Marlow

«Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко

Cristal & МОЁТ Morgenshtern

«По глазам» Slava Marlow

«Ягода малинка» Хабиб

«Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

«Чистый» из сериала «Псих» Скриптонит

Deep End Fousheé

Astronaut In The Ocean Masked Wolf

«Юность» Dabro

Топ-10 популярных треков зимы в Гомеле «Снова я напиваюсь» Slava Marlow

«Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко

Cristal & МОЁТ Morgenshtern

«Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

«Ягода малинка» Хабиб

«По глазам» Slava Marlow

«Юность» Dabro

Deep End Fousheé

«Сияй» Ramil'

Astronaut In The Ocean Masked Wolf

Топ-10 популярных треков зимы в Витебске «Снова я напиваюсь» Slava Marlow

«Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко

Cristal & МОЁТ Morgenshtern

«Ягода малинка» Хабиб

«Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

«По глазам» Slava Marlow

«Юность» Dabro

«Если тебе будет грустно» Rauf & Faik, NILETTO

Deep End Fousheé

Astronaut In The Ocean Masked Wolf

Топ-10 популярных треков зимы в Могилеве «Снова я напиваюсь» Slava Marlow

«Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко

Cristal & МОЁТ Morgenshtern

«Ягода малинка» Хабиб

«Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

«По глазам» Slava Marlow

«Юность» Dabro Deep End Fousheé

«Если тебе будет грустно» Rauf & Faik, NILETTO

«Сияй» Ramil'