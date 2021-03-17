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«Яндекс.Музыка» рассказала, что белорусы слушали зимой

17.03.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис по поиску и прослушиванию музыки «Яндекс.Музыка» рассказал, что слушали в Минске и областных городах Беларуси зимой. Оказалось, на Западе страны больше любят Slava Marlow, а на Востоке — Моргенштерна. Подробнее — в материале.


Slava Marlow в шоу «Вечерний Ургант». Фото: instagram.com/slavamarlow

«Яндекс. Музыка» показала, что слушали белорусы в областных городах этой зимой. Посмотреть на музыкальные предпочтения и послушать любимые треки минчан, брестчан, гродненцев и жителей других регионов можно в специальных плейлистах, которые сегодня стали доступны на сервисе.

Абсолютным лидером в Минске, Бресте, Гродно и Гомеле стал исполнитель Slava Marlow. А вот в Витебске и Могилеве на первом месте оказался его близкий друг
и соавтор Моргенштерн.

Самыми популярными жанрами этой зимой у белорусов стали рэп и поп, а большая часть самых прослушиваемых треков написана на русском языке.

Композиция «Чистый» из сериала «Псих» и трек «Слезы» из сериала «Пацанки»
— самые популярные саундтреки, которые активно слушали белорусы. Самые прослушиваемые треки на английском: Fousheé Deep End, The Weeknd Blinding Lights и Masked Wolf Astronaut In The Ocean.

Среди местных исполнителей в топ-прослушиваний вошли Intelligency и Макс Корж.
Только в Бресте в список лучших попал Тима Белорусских с песней «Окей».

Топ-10 популярных треков зимы в Минске

  • «Снова я напиваюсь» Slava Marlow
  • «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко
  • Cristal & МОЁТ Morgenshtern
  • «По глазам» Slava Marlow
  • Deep End Fousheé
  • «Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай
  • «Чистый» из сериала «Псих» Скриптонит
  • Astronaut In The Ocean Masked Wolf
  • «Сияй» Ramil'

  • Blinding Lights The Weeknd

Топ-10 популярных треков зимы в Бресте

  • «Снова я напиваюсь» Slava Marlow
  • «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко
  • Cristal & МОЁТ Morgenshtern
  • «По глазам» Slava Marlow
  • «Ягода малинка» Хабиб
  • «Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай
  • Deep End Fousheé
  • Astronaut In The Ocean Masked Wolf
  • «Чистый» из сериала «Псих» Скриптонит
  • «Юность» Dabro

Топ-10 популярных треков зимы в Гродно

  • «Снова я напиваюсь» Slava Marlow
  • «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко
  • Cristal & МОЁТ Morgenshtern
  • «По глазам» Slava Marlow
  • «Ягода малинка» Хабиб
  • «Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

  • «Чистый» из сериала «Псих» Скриптонит

  • Deep End Fousheé

  • Astronaut In The Ocean Masked Wolf

  • «Юность» Dabro

Топ-10 популярных треков зимы в Гомеле

  • «Снова я напиваюсь» Slava Marlow
  • «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко
  • Cristal & МОЁТ Morgenshtern

  • «Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

  • «Ягода малинка» Хабиб

  • «По глазам» Slava Marlow

  • «Юность» Dabro

  • Deep End Fousheé

  • «Сияй» Ramil'

  • Astronaut In The Ocean Masked Wolf

Топ-10 популярных треков зимы в Витебске

  • «Снова я напиваюсь» Slava Marlow
  • «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко
  • Cristal & МОЁТ Morgenshtern
  • «Ягода малинка» Хабиб
  • «Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

  • «По глазам» Slava Marlow

  • «Юность» Dabro

  • «Если тебе будет грустно» Rauf & Faik, NILETTO

  • Deep End Fousheé

  • Astronaut In The Ocean Masked Wolf

Топ-10 популярных треков зимы в Могилеве

  • «Снова я напиваюсь» Slava Marlow
  • «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко
  • Cristal & МОЁТ Morgenshtern
  • «Ягода малинка» Хабиб
  • «Слезы» ost «Пацанки» Анет Сай

  • «По глазам» Slava Marlow

  • «Юность» Dabro

  • Deep End Fousheé
  • «Если тебе будет грустно» Rauf & Faik, NILETTO
  • «Сияй» Ramil'

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сервис по поиску и прослушиванию музыки «Яндекс.Музыка» рассказал, что слушали в Минске и областных городах Беларуси зимой. Оказалось, на Западе страны любят Slava...
 
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