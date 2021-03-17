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Змея напала на основателя зоопарка: смотрите, чем все закончилось

17.03.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Устрашающее видео опубликовал в своем аккаунте Instagram основатель зоопарка The Reptile Zoo Джей Брюэр: в то время как мужчина рассказывал про рептилию, огромный питон сделал выпад ему в лицо. К счастью, Брюэр успел увернуться буквально в паре сантиметров от морды змеи.

В ролике видно, как Джей Брюэр сохраняет удивительное спокойствие и восхищается питоном: «Умнейшая змея, [напала] в ту секунду, когда я отвел глаза — она поняла, что я не готов прыгать».

 
 
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