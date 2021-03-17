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В столице покажут спектакль «Остаться нельзя уехать». Запятую предлагают поставить зрителям

17.03.2021 13:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске покажут спектакль «Остаться нельзя уехать» в постановке одного из лучших молодых режиссеров Беларуси Дмитрия Богославского. Все роли в нем исполнили уволенные артисты Нового драматического театра. Показы пройдут 31 марта и 1 апреля в пространстве Hide. Стоимость билетов вы можете определить сами.


Читка пьесы «Остаться нельзя уехать». Фото предоставлено организаторами

Независимая театральная компания HomoCosmos представляет новый спектакль «Остаться нельзя уехать». Его поставил известный белорусский драматург, актер и театральный режиссер Дмитрий Богославский («Сережа очень тупой», «Саша, вынеси мусор», DreamWorks, «Человек из Подольска»). В спектакле сыграли актеры Нового драматического театра, объявившие забастовку в октябре прошлого года. Когда суд признал ее незаконной, артисты написали заявления об уходе по собственному желанию.

Дмитрий Богославский рассказал, как родилась эта постановка:

— Можно сказать, что идея создания спектакля пришла после читки, которая была почти перед самым судом у ребят (актеров НДТ. — Прим. TUT.BY.). Было уже понятно, что они не останутся в театре, и мы решили сделать спектакль.


Читка пьесы «Остаться нельзя уехать». Фото предоставлено организаторами

Жанр спектакля определяют так — «трудовая миграция в одном действии». Жизнь главного героя спектакля «Остаться нельзя уехать» выглядит успешной: в кармане корочка юридического, есть возлюбленная — очаровательная Лена с дорогостоящим котом породы сфинкс, квартира в Минске… Пусть и родительская, пусть и в «Курасах», но отдельная: родители окучивают грядки в Скиделе. Нет только одного — работы, а значит, и нет денег на свадьбу.

Лучший друг по рекомендации готов устроить Макса в Польше каменщиком за «три — три пятьсот на руки», и уже через полгода можно играть свадьбу. Но «Лены» с котиками-сфинксами не ждут полгода, да и ехать нужно прямо завтра. А кто поможет отцу покрасить забор? А дождется ли Лена? Не кинут ли «работодатели»? История нелегкого выбора обрастает абсурдными и нелепыми перипетиями, и кажется, что из круга вопросов и неприятностей вырваться невозможно, как невозможно решить: уехать или остаться?


Читка пьесы «Остаться нельзя уехать». Фото предоставлено организаторами

Зрители могут выбрать билет по приемлемой для себя цене, причем стоимость не зависит от рассадки: от 15 рублей до 100 рублей. Спектакль состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования — предусмотрена шахматная рассадка зрителей. Именно поэтому количество мест ограничено.

Когда: 31 марта и 1 апреля, 19.00
Где: Hide
Сколько: от 15 рублей до 100 рублей (номинал определяет зритель)

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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В Минске покажут спектакль «Остаться нельзя уехать» в постановке одного из лучших молодых режиссеров Беларуси Дмитрия Богославского. Все роли в нем исполнили...
 
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