В столице покажут спектакль «Остаться нельзя уехать». Запятую предлагают поставить зрителям

Источник материала: Tut.by

В Минске покажут спектакль «Остаться нельзя уехать» в постановке одного из лучших молодых режиссеров Беларуси Дмитрия Богославского. Все роли в нем исполнили уволенные артисты Нового драматического театра. Показы пройдут 31 марта и 1 апреля в пространстве Hide . Стоимость билетов вы можете определить сами.



Читка пьесы «Остаться нельзя уехать». Фото предоставлено организаторами

Независимая театральная компания HomoCosmos представляет новый спектакль «Остаться нельзя уехать». Его поставил известный белорусский драматург, актер и театральный режиссер Дмитрий Богославский («Сережа очень тупой», «Саша, вынеси мусор», DreamWorks, «Человек из Подольска»). В спектакле сыграли актеры Нового драматического театра, объявившие забастовку в октябре прошлого года. Когда суд признал ее незаконной, артисты написали заявления об уходе по собственному желанию.

Дмитрий Богославский рассказал, как родилась эта постановка:

— Можно сказать, что идея создания спектакля пришла после читки, которая была почти перед самым судом у ребят (актеров НДТ. — Прим. TUT.BY.). Было уже понятно, что они не останутся в театре, и мы решили сделать спектакль.



Читка пьесы «Остаться нельзя уехать». Фото предоставлено организаторами

Жанр спектакля определяют так — «трудовая миграция в одном действии». Жизнь главного героя спектакля «Остаться нельзя уехать» выглядит успешной: в кармане корочка юридического, есть возлюбленная — очаровательная Лена с дорогостоящим котом породы сфинкс, квартира в Минске… Пусть и родительская, пусть и в «Курасах», но отдельная: родители окучивают грядки в Скиделе. Нет только одного — работы, а значит, и нет денег на свадьбу.

Лучший друг по рекомендации готов устроить Макса в Польше каменщиком за «три — три пятьсот на руки», и уже через полгода можно играть свадьбу. Но «Лены» с котиками-сфинксами не ждут полгода, да и ехать нужно прямо завтра. А кто поможет отцу покрасить забор? А дождется ли Лена? Не кинут ли «работодатели»? История нелегкого выбора обрастает абсурдными и нелепыми перипетиями, и кажется, что из круга вопросов и неприятностей вырваться невозможно, как невозможно решить: уехать или остаться?



Читка пьесы «Остаться нельзя уехать». Фото предоставлено организаторами

Зрители могут выбрать билет по приемлемой для себя цене, причем стоимость не зависит от рассадки: от 15 рублей до 100 рублей. Спектакль состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования — предусмотрена шахматная рассадка зрителей. Именно поэтому количество мест ограничено.

Когда: 31 марта и 1 апреля, 19.00

Где: Hide

Сколько: от 15 рублей до 100 рублей (номинал определяет зритель) Купить билет