Больничный супергрибок-убийца впервые обнаружен в «диких» условиях

Источник материала: Tut.by

Устойчивый к антибиотикам грибок, который распространился в больницах около 10 лет назад, был обнаружен на пляже отдаленного острова. Это первый случай, когда исследователи нашли этот организм с множественной лекарственной устойчивостью в «дикой природе», пишет Live Science со ссылкой на результаты, опубликованные в журнале mBio .



Андаманские острова. Фото: wikimedia.org

Смертельный, устойчивый к лекарствам грибок под названием Candida auris загадочным образом появился в больницах по всему миру около десяти лет назад — впервые его обнаружили в ухе пожилой японки в 2009 году. Этот грибок практически не угрожает здоровым людям, но атакует пациентов с ослабленным иммунитетом — например, перенесшим химиотерапию, или же имеющими ВИЧ, диабет и другие тяжелые заболевания. Также в группе риска находятся пациенты в реанимации, новорожденные, пожилые люди, курильщики и те, кто принимает стероиды для лечения аутоиммунных заболеваний.

Медики пока не понимают, откуда появился этот грибок, но он часто устойчив к нескольким противогрибковым препаратам, а также может сохраняться на поверхностях окружающей среды. Это настоящая угроза для инфекционного отделения.

Хотя родственные виды были обнаружены в растениях и водной среде, Candida auris не находили ранее в естественной среде. Ранее исследователи выдвинули теорию, что потепление из-за изменения климата могло привести к адаптации Candida auris к более высоким температурам в дикой природе, что позволило грибку перейти к людям, нормальная температура тела которых обычно слишком высока для большинства грибков.

Вдохновленный этой гипотезой, ведущий автор исследования Анурадха Чоудхари, профессор и клинический микробиолог в Университете Дели, совместно с коллегами проанализировал образцы почвы и воды, собранные на восьми участках вокруг Андаманских островов, удаленного тропического архипелага между Индией и Мьянмой. .

Исследователи выделили Candida auris на двух участках: на заболоченных участках солончаков, куда практически не ходят люди, и на пляже, на котором выше людская активность.

В заявлении Чоудхари говорится, что изоляты Candida auris с пляжа обладают множественной лекарственной устойчивостью и более тесно связаны со штаммами, обнаруженными в больницах, по сравнению с изолятами, обнаруженными на болотах.

Один изолят, обнаруженный на болотах, не был устойчив к лекарствам и рос при высоких температурах медленнее, чем другие изоляты. Это открытие предполагает, что данный изолят мог быть «более диким» штаммом Candida auris, который еще не адаптировался к высоким температурам тела людей и других млекопитающих.

Исследование обеспечивает некоторую поддержку гипотезы с глобальным потеплением, потому что, в первую очередь, оно идентифицировало Candida auris в естественной среде, что является одним из оснований этой гипотезы. Кроме того, «дикий» изолят может быть своего рода недостающим звеном между «дикими» грибками Candida auris и теми, которые вызывают инфекции в больницах.

Тем не менее, исследование не доказывает, что Candida auris естественным образом обитает на Андаманских островах или что грибок возник именно там. Вполне возможно, что микроб мог быть занесен людьми, особенно на пляжном участке. Кроме того, некоторые исследователи задались вопросом, мог ли микроб быть перенесен океанскими течениями из районов, где в воду сбрасывались человеческие отходы, к берегам Андаманских островов. Однако новые результаты, вероятно, побудят больше исследователей искать C. auris в естественной среде и сравнивать «дикие» штаммы с больничными.

Если окажется, что грибок действительно вышел из дикой природы под воздействием глобального потепления, то, вероятно, другие патогены тоже смогут совершить такой скачок.