Александра Романовская: Предложения выступать за другие сборные были, но я еще надеюсь выступить за Беларусь

«На данный момент практически никак [не изменилась жизнь после увольнения]. Не считая того, что я осталась без какой-либо заработной платы. Весь мой основной спортивный режим остался прежним.





После травмы я вынуждена тренироваться по индивидуальной программе, больше заниматься лечебной физкультурой, процедурами. И, в принципе, после увольнения я продолжила этим заниматься.





Единственное, был момент, когда начальство центра фристайла не имело права меня пускать в центр; был месяц, пока я не получила допуск медкомиссии, я не имела права вообще появляться на территории нашей тренировочной базы.





Поэтому я ограничивалась только спортивными диспансерами, какими-то домашними тренировками. Сейчас этот вопрос уже решился, я могу снова туда приходить и продолжать свое восстановление.





Предложения выступать за другие сборные были, но я их не рассматривала. Я всегда думала о том, что буду прыгать за ту страну, в которой родилась. Даже не вникая в подробности предложений, я сразу от них отказывалась.





интервью каналу Маланка Я все еще верю, что у меня получится восстановиться и выступать за Беларусь. Я пока что еще поборюсь за эту возможность!» – сказала Романовская вканалу Маланка







