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Александра Романовская: Предложения выступать за другие сборные были, но я еще надеюсь выступить за Беларусь
Источник материала: Партизан
Беларусская фристайлистка Александра Романовская рассказала о том, как изменилась ее жизнь после увольнения за свою принципиальную позицию.
«На данный момент практически никак [не изменилась жизнь после увольнения]. Не считая того, что я осталась без какой-либо заработной платы. Весь мой основной спортивный режим остался прежним.
После травмы я вынуждена тренироваться по индивидуальной программе, больше заниматься лечебной физкультурой, процедурами. И, в принципе, после увольнения я продолжила этим заниматься.
Единственное, был момент, когда начальство центра фристайла не имело права меня пускать в центр; был месяц, пока я не получила допуск медкомиссии, я не имела права вообще появляться на территории нашей тренировочной базы.
Поэтому я ограничивалась только спортивными диспансерами, какими-то домашними тренировками. Сейчас этот вопрос уже решился, я могу снова туда приходить и продолжать свое восстановление.
Предложения выступать за другие сборные были, но я их не рассматривала. Я всегда думала о том, что буду прыгать за ту страну, в которой родилась. Даже не вникая в подробности предложений, я сразу от них отказывалась.
Я все еще верю, что у меня получится восстановиться и выступать за Беларусь. Я пока что еще поборюсь за эту возможность!» – сказала Романовская в
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Александра Романовская: Предложения выступать за другие сборные были, но я еще надеюсь выступить за Беларусь
Беларусская фристайлистка Александра Романовская рассказала о том, как изменилась ее жизнь после увольнения за свою принципиальную позицию.
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