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Александра Романовская: Предложения выступать за другие сборные были, но я еще надеюсь выступить за Беларусь

17.03.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусская фристайлистка Александра Романовская рассказала о том, как изменилась ее жизнь после увольнения за свою принципиальную позицию.

Александра Романовская: Предложения выступать за другие сборные были, но я еще надеюсь выступить за Беларусь
«На данный момент практически никак [не изменилась жизнь после увольнения]. Не считая того, что я осталась без какой-либо заработной платы. Весь мой основной спортивный режим остался прежним. 

После травмы я вынуждена тренироваться по индивидуальной программе, больше заниматься лечебной физкультурой, процедурами. И, в принципе, после увольнения я продолжила этим заниматься.

Единственное, был момент, когда начальство центра фристайла не имело права меня пускать в центр; был месяц, пока я не получила допуск медкомиссии, я не имела права вообще появляться на территории нашей тренировочной базы. 

Поэтому я ограничивалась только спортивными диспансерами, какими-то домашними тренировками. Сейчас этот вопрос уже решился, я могу снова туда приходить и продолжать свое восстановление.

Предложения выступать за другие сборные были, но я их не рассматривала. Я всегда думала о том, что буду прыгать за ту страну, в которой родилась. Даже не вникая в подробности предложений, я сразу от них отказывалась. 

Я все еще верю, что у меня получится восстановиться и выступать за Беларусь. Я пока что еще поборюсь за эту возможность!» – сказала Романовская в интервью каналу Маланка
 
 
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Беларусская фристайлистка Александра Романовская рассказала о том, как изменилась ее жизнь после увольнения за свою принципиальную позицию.
 
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