СМИ: снова задержан Юрий Чиж









Известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж был задержан вечером 15 марта. Об этом сообщили два независимых источника, сообщает «».





Вместе с Чижом были задержаны руководители нескольких его компаний.





Претензии у силовиков возникли к руководству предприятия «Кварцмелпром», предположительно был задержан один из руководителей предприятия «Данпрод» в Воложинском районе, также сотрудники правоохранительных органов пришли в «Нефтехимтрейдинг».





Суть дела перекликается с предыдущим уголовным делом против Чижа в 2016 году, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Но тогда его выпустили после признания вины и компенсации ущерба.



