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СМИ: снова задержан Юрий Чиж

17.03.2021 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан некогда приближенный к Лукашенко бизнесмен Юрий Чиж.



Известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж был задержан вечером 15 марта. Об этом сообщили два независимых источника, сообщает «Наша Нiва». 

Вместе с Чижом были задержаны руководители нескольких его компаний. 

Претензии у силовиков возникли к руководству предприятия «Кварцмелпром», предположительно был задержан один из руководителей предприятия «Данпрод» в Воложинском районе, также сотрудники правоохранительных органов пришли в «Нефтехимтрейдинг».

Суть дела перекликается с предыдущим уголовным делом против Чижа в 2016 году, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Но тогда его выпустили после признания вины и компенсации ущерба. 

Подробности у по ссылке
 
 
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Задержан некогда приближенный к Лукашенко бизнесмен Юрий Чиж.
 
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