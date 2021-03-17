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Вакансия мечты: в Беларуси ищут хранителя для краснокнижного животного

17.03.2021 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар - Sputnik. Вакансия хранителя сусликов открыта в "Ахове птушак Бацкаўшчыны", сообщили в организации.

Речь о крапчатом суслике – виде, включенном в Красную книгу Беларуси. Эти зверьки выбирают для жизни луга – из-за чего и оказались в очень уязвимом положении: многие такие места распахиваются. Именно по этой причине в 2013 году незаконно уничтожили последнюю известную ученым колонию сусликов в Беларуси.

К счастью, семь лет спустя интенсивные поиски, проводимые экспертами АПБ, принесли результат: в Несвижском и Копыльском районах были найдены семь новых колоний зверьков. Из них пять находятся в Несвижском районе, в том числе – самая крупная на сегодня в Беларуси. Большая часть этой территории уже под охраной. Но, хотя уничтожать этих зверьков запрещено даже на неохраняемых территориях, краснокнижники все равно под угрозой.

Задача хранителя – каждый день посещать пять мест обитания сусликов и отслеживать их состояние, делать фото, отправлять их в в АПБ и немедленно сообщать в организацию, если что-то угрожает благополучию зверьков (складирование навоза, например, как это было в прошлом году).

Вакансия ориентирована на жителей Несвижского района. Больших денег не обещают (окончательную сумму назовут по результатам собеседования), но и занятость – не более двух часов в день. Важное условие – мобильность, плюсом будет наличие велосипеда и фотоаппарата.

 
Теги: Минск
 
 
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Больших денег соискателю не обещают, но и занятость – не более двух часов в день. Важное условие – мобильность, плюсом будет наличие велосипеда и фотоаппарата.
 
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