Принц Гарри поговорил с принцем Уильямом после скандала

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри наконец поговорил с братом Уильямом после резонансного интервью: подробности телефонного тет-а-тета раскрыли СМИ.

После выхода разоблачающего интервью на американском телевидении принц Гарри всеми правдами и неправдами пытается "достучаться" до своих родственников. Мятежник написал жалостливое письмо отцу Чарльзу, а после переключился на послушного брата и даже смог выйти на связь с ним. Детали беседы раскрыл источник издания Daily Mail.

Журналистка телеканала CBS Гейл Кинг рассказала, что принц Гарри наконец поговорил с принцем Уильямом: телефонная беседа состоялась в минувший уикенд.

По словам Кинг разговор вышел "непродуктивным". Все свелось к тому, что Гарри начал требовать чтобы родственники вмешались и заставили прессу замолчать, а также перестать распространять лживые сведения и придавать двусмысленность сказанному.

"Но они были рады, что вообще поговорили", – резюмировала журналистка.

Стоит отметить, что принц Уильям в очередной раз сдержал свое обещание: до этого он уже комментировал интервью мятежников и обещал пообщаться с младшим братом.

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