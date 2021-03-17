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Принц Гарри поговорил с принцем Уильямом после скандала
17.03.2021 14:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри наконец поговорил с братом Уильямом после резонансного интервью: подробности телефонного тет-а-тета раскрыли СМИ.
После выхода
© AP / Matt Dunham
Журналистка телеканала CBS Гейл Кинг рассказала, что принц Гарри наконец поговорил с принцем Уильямом: телефонная беседа состоялась в минувший уикенд.
По словам Кинг разговор вышел "непродуктивным". Все свелось к тому, что Гарри начал требовать чтобы родственники вмешались и заставили прессу замолчать, а также перестать распространять лживые сведения и придавать двусмысленность сказанному.
"Но они были рады, что вообще поговорили", – резюмировала журналистка.
Стоит отметить, что принц Уильям в очередной раз сдержал свое обещание: до этого он уже комментировал интервью мятежников и обещал пообщаться с младшим братом.
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