«Выціснуты лімон другі раз выкарыстоўваюць?» Як інтэрнэт адрэагаваў на інфармацыю пра затрыманьне Чыжа

Источник материала: Свабода

Увечары 15 сакавіка затрымалі некалі набліжанага да Аляксандра Лукашэнкі бізнэсоўца Юрыя Чыжа, паведаміла «Наша ніва» са спасылкай на дзьве незалежныя адна ад адной крыніцы. Мы паглядзелі, як сацыяльныя сеткі адрэагавалі на гэта паведамленьне.

Разам з прадпрымальнікам затрымалі і кіраўнікоў некалькіх кампаній, якія засталіся ў Чыжа пасьля разгрому ягонай бізнэс-імпэрыі.

