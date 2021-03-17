|
Кузнецов: «Рассказали, как отреагировал на действия белорусских властей кавказский криминальный авторитет»
17.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» рассказал одну занятную историю, которую услышал от своих российских друзей.
— В одной из компаний, обсуждая ситуацию в Беларуси, мне тут рассказали, как отреагировал и на протесты, и на действия белорусских властей один из кавказских криминальных авторитетов, —
Но когда он увидел знаменитый кадр стоящих на лавочке людей, снявших обувь, он сказал лишь: «Они (власти) — инородцы в этой стране. Они не белорусы, они этому народу чужие. Чтобы с такими людьми — и так...»
Человек, рассказывавший мне этот случай, особо не комментировал, но сделал небольшой акцент: «Заметь, это сказал не доктор философских наук и какой-то там гуманист. Это сказал кавказский криминальный авторитет».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кузнецов: «Рассказали, как отреагировал на действия белорусских властей кавказский криминальный авторитет»
Основатель «Сильных новостей» рассказал одну занятную историю, которую услышал от своих российских друзей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)