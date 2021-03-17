Кузнецов: «Рассказали, как отреагировал на действия белорусских властей кавказский криминальный авторитет»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» рассказал одну занятную историю, которую услышал от своих российских друзей.

— В одной из компаний, обсуждая ситуацию в Беларуси, мне тут рассказали, как отреагировал и на протесты, и на действия белорусских властей один из кавказских криминальных авторитетов, — пишет Петр Кузнецов. — Так вот, по рассказу, когда человек этот смотрел фото и видео августа-сентября из Минска, он молчал и не было понятно, что у него на уме.

Но когда он увидел знаменитый кадр стоящих на лавочке людей, снявших обувь, он сказал лишь: «Они (власти) — инородцы в этой стране. Они не белорусы, они этому народу чужие. Чтобы с такими людьми — и так...»

Человек, рассказывавший мне этот случай, особо не комментировал, но сделал небольшой акцент: «Заметь, это сказал не доктор философских наук и какой-то там гуманист. Это сказал кавказский криминальный авторитет».