Биржа: доллар вырос на торгах 17 марта

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением двух из трех основных иностранных валют.





Так, евро упал на 0,0002 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0896 белорусского рубля.

Утратила позиции и российская валюта. Минус составил 0,0005 пункта — 3,5535 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар сегодня вырос на 0,0053 пункта — 2,5971 белорусского рубля.