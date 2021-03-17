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Биржа: доллар вырос на торгах 17 марта

17.03.2021 14:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением двух из трех основных иностранных валют.

Биржа: доллар вырос на торгах 17 марта

Так, евро упал на 0,0002 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0896 белорусского рубля.

Утратила позиции и российская валюта. Минус составил 0,0005 пункта — 3,5535 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар сегодня вырос на 0,0053 пункта — 2,5971 белорусского рубля.

 
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением двух из трех основных иностранных валют.
 
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