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Биржа: доллар вырос на торгах 17 марта
Источник материала: Навiны
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением двух из трех основных иностранных валют.
Так, евро упал на 0,0002 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,0896 белорусского рубля.
Утратила позиции и российская валюта. Минус составил 0,0005 пункта — 3,5535 белорусского рубля за 100 российских.
А вот доллар сегодня вырос на 0,0053 пункта — 2,5971 белорусского рубля.
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением двух из трех основных иностранных валют.
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