Источник материала: Хартия'97

Дочь Геннадия Шутова: На скамье подсудимых должны были быть спецназовцы 17.03.2021, 14:15

Анастасия Баранчук обжаловала посмертный приговор отцу.

25 февраля в Брестском областном суде оглашен приговор по уголовному делу, где в качестве обвиняемых значились Александр Кордюков и его друг Геннадий Шутов, умерший от смертельного ранения.

В результате покойный Шутов признан виновным без назначения наказания, а Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля 11 августа, осужден на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Потерпевшими на процессе проходили военнослужащие-спецназовцы Роман Гаврилов и Арсений Голицин.

В ходе суда выяснилось, что именно Гаврилов сделал тот роковой выстрел в 44-летнего Шутова 11 августа, от которого тот скончался восемь дней спустя.

Сайт 1reg.by поговорил с дочерью погибшего брестчанина Анастасией Баранчук, которая обжаловала приговор в Верховном суде.

– Здесь сложно что-то комментировать. Поскольку изначально сторона обвинения несколько раз изменяла саму фабулу обвинения. К примеру, Кордюков (друг Шутова) сперва проходил в качестве обвиняемого в сопротивлении сотруднику правоохранительных органов. А затем, уже незадолго до суда, дело в отношении Александра переквалифицировали как «покушение на убийство».

Главным же откровением в первый день суда стали показания Гаврилова о том, что он пытался выстрелить Шутову в предплечье, но попал в затылок. Необходимость применения оружия спецназовец объяснил тем, что «плохо себя чувствовал», а нападавшие были настроены агрессивно. В результате Геннадий Шутов от полученного огнестрельного ранения впоследствии умер, однако суд не стал вдаваться в причины смерти, посчитав их не относящимися к делу.

Сторона обвинения так и не смогла представить сколько-нибудь убедительных доказательств виновности моего отца. Тот свидетель, который выступал со стороны обвинения, даже он не сказал точно, что видел какие-либо противоправные действия, исходящие от Шутова или Кордюкова. Несколько свидетелей, которых просили опросить адвокат, так и не были допрошены. Никаких вещдоков также не предоставили.

Во-вторых, на трубе, которой, по версии, обвинения, Кордюков якобы сильно ударил Гаврилова по голове, экспертиза обнаружила только отпечатки пальцев Саши, больше никаких следов. Это тоже о многом говорит».

Я хочу добиться того, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту убийства моего отца. Буду настаивать на этом в любом случае. Рано или поздно, я этого добьюсь. В память о моем отце.

В ходе судебных прений я говорила о том, что Шутова и Кордюкова необходимо оправдать, а на скамье подсудимых должны быть Гаврилов и Голицин. Я и сейчас придерживаюсь такого же мнения. Ведь по их вине погиб мой отец. Гаврилов – тот, кто непосредственно стрелял в него.

Конечно, важно и то, при каких обстоятельствах все произошло. Люди, выполнявшие незаконный приказ своего командования, оказались в мирном городе, в мирное время, одетые по гражданке, якобы для поддержания общественного порядка. Однако у них при себе не было даже электрошокеров, но было стрелковое оружие. За это кто-то должен ответить. Потому я так или иначе буду добиваться справедливости и законности».

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